ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、2025年12月20日に神奈川・横浜BUNTAIで開催されるライブに出演するライバーを決定するイベント『FMヨコハマ 40th Anniversary Live “Coming Up Next”出演権争奪ライブオーディション!!』を、10月29日より開催する。

『FMヨコハマ 40th Anniversary Live “Coming Up Next”出演権争奪ライブオーディション!!』

FMヨコハマ『Tresen』ゲスト出演も

『FMヨコハマ 40th Anniversary Live “Coming Up Next”出演権争奪ライブオーディション!!』は、「17LIVE」で活動中の認証ライバーであれば、誰でも参加が可能。アプリ内イベントで上位に入賞した10名のイチナナライバーは、後日開催されるライブオーディションに進むことができ、見事ライブオーディションで選出された1名は、「FMヨコハマ 40th Anniversary Live “Coming Up Next”」に出演することができる。また、アプリ内イベントで上位に入賞した1名は、FMヨコハマの人気番組『Tresen』にゲスト出演することができ、番組内での歌唱披露チャンスも。