ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、2025年12月20日に神奈川・横浜BUNTAIで開催されるライブに出演するライバーを決定するイベント『FMヨコハマ 40th Anniversary Live “Coming Up Next”出演権争奪ライブオーディション!!』を、10月29日より開催する。
FMヨコハマ『Tresen』ゲスト出演も
『FMヨコハマ 40th Anniversary Live “Coming Up Next”出演権争奪ライブオーディション!!』は、「17LIVE」で活動中の認証ライバーであれば、誰でも参加が可能。アプリ内イベントで上位に入賞した10名のイチナナライバーは、後日開催されるライブオーディションに進むことができ、見事ライブオーディションで選出された1名は、「FMヨコハマ 40th Anniversary Live “Coming Up Next”」に出演することができる。また、アプリ内イベントで上位に入賞した1名は、FMヨコハマの人気番組『Tresen』にゲスト出演することができ、番組内での歌唱披露チャンスも。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。