緑黄色社会 長屋晴子「自分のための時間、減ってない？」最新曲「章」で伝えたい思いとは？

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。5月23日（土）の放送には、緑黄色社会・長屋晴子さん（Vo./Gt.）が登場！ 4月9日に配信リリースされた楽曲「章（しるし）」について伺いました。緑黄色社会は、高校の同級生だった長屋さん、小林壱誓さん（Gt.）、peppeさん（Key.）、そして、小林さんの幼馴染の穴見真吾さん（Ba.）によって2012年に結成された4人組バンド。2013年に「SCHOOL OF LOCK!」主催の10代限定フェス「閃光ライオット2013」で準グランプリを受賞。その後、2018年にメジャーデビューし、2022年に初の日本武道館公演、2023年～2024年にアリーナツアーを開催。昨年は、初のアジアツアーを成功させました。遠山：緑黄色社会としては、4月に「章」を配信リリースされたということで、おめでとうございます！長屋：ありがとうございます！潮：「章」は、ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（日本テレビ系）の主題歌で、作詞を長屋さん、作曲を穴見さんが担当されています。遠山：この曲は、ざっくり言うと「“誰かのために”もいいが、自分のためにもちゃんと時間を使って生きていきましょう」という曲じゃないですか。長屋：はい、そうですね。遠山：俺がこの曲を聴いて思ったのは、世の中に“自分のために生きよう”っていう曲はたくさんあると思うんだけど、その前に、家族だったり、お子さんだったり、大切な人に時間をあてていた人に向けて、“その先の自分”を歌っているんだなと感じたし、こういう歌ってあまりなかったんじゃないかなって。長屋：確かに。遠山：あとは、経験をある程度積んでいないと、こんな歌詞を書けないんじゃないかなと思ったんですけど、晴子ちゃんが実際に経験したことなのか、そういう人がいたのかが気になって。長屋：私も30歳になって、周りの環境とかもだんだん変わってきたからこそ、見る視点も変わってきたなと感じていて。例えば、私は親ではないので、その視点はまだないですけど、友達が親になったり、そういう人が周りに増えてきたんですよ。あとは、会社とかで偉くなったり、大人になるといろんな肩書きが増えてくるじゃないですか。それはすごくかっこいいことだし、誰かのために生きるってめちゃくちゃいいことですけど、「それだけになってない？」「自分のための時間が減ってない？」って思うことが、私自身もそうだし、周りを見ていてもあって。だから、30歳になったからこそ、今の大人の視点で曲を書きたいと思うようになりました。遠山：今回、作曲が穴見さんですけど、緑黄色社会は、全員クレジットに載るバンドじゃないですか。長屋：そうですね。うちは全員作曲できるので。遠山：今回はどういう流れで穴見さんになったのですか？長屋：作品のお話をいただいてから、バンド内でコンペをするんですね。それで、みんなが作ってきた曲を聴いて、そのなかで選ばれたのが真吾の曲でした。その後に、私が歌詞を書いていった流れですね。遠山：曲を聴いたときに……すごく言葉にするのが難しいんだけど、後で歌詞を書く場合、そのメロディー自体が持っている意味もきっとあるじゃないですか。長屋：うんうん。遠山：それをすごく増幅する言葉が、このメロディーに乗っかっているなと感じたんですね。なので、その思いをキャッチしているのか、それとも、全然違うところから言葉を選んでいるのか……。長屋：それは私も毎回、作詞するときの課題というか、悩むポイントではあるんですけど、やっぱり、“導かれる歌詞”みたいなものはありますね。歌詞やメロディーが「なぜかそういきたがっている」みたいに感じるときがあって。それが言葉のイントネーションなのか、テンポ感なのかは、その曲によって違うと思うんですけど、パズルのように「あれ、めっちゃハマった」「ここには絶対これ！」っていうワードが出てくることがあって。そういうガシッとハマったところから、どんどん（イメージを）広げていくことはありますね。遠山：改めて、どのような曲になりましたか？長屋：同じ世代だったり、もしくはもっと上の世代だったり、誰かのために生きて頑張ってきた“本当の頑張り屋さん”に、ぜひ聴いてほしいなと思います。次回5月30日（土）の放送は、EXILE NESMITHさんをゲストに迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ