ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、松浦航大をスペシャルゲストに迎える音楽番組への出演をかけたイベント『ROYAL HARMONY#2 〜Winter Song Special〜』を、14日より開催している。

『ROYAL HARMONY#2 〜Winter Song Special〜』

スペシャルゲストとして松浦航大が登場

『ROYAL HARMONY#2 〜Winter Song Special〜』は、「17LIVE」で活動中もしくは活動予定であれば、誰でも参加が可能。14日より開催中の前半戦と、後日開催を予定している後半戦のアプリ内イベントで上位に入賞した計8名のライバーは、2026年1月20日に配信を予定している公式音楽番組『ROYAL HARMONY#2』へ出演することができる。

この番組では、クレイ勇輝がMCを務め、スペシャルゲストとして松浦航大が登場。“Winter Song”をテーマに様々な楽曲を楽しめるほか、番組のフィナーレはスペシャルゲストとの「雪の華」コラボ歌唱も予定しているという。