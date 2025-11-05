ローソンは11月4日より、「ハッピーチーズフェア」をスタート。温めて美味しいとろ～りチーズが特徴の商品をはじめ、チーズが主役の商品がローソンに大集合している。

まずは、湖池屋の「スコーン」とコラボした「からあげクン とろけるクアトロチーズ味」から。4種チーズの旨みがあふれる、衣も中身もチーズ尽くしのからあげクンとなっている。価格は298円。

おにぎり売り場には、スモークチーズを混ぜ込んだベーコンバターごはんに、短冊状のモザレラチーズ・チーズソースを包んだ「スモークチーズ香る ベーコンバターおにぎり」(192円)が登場。

また、レンジアップでとろけるチーズに、コチュジャンソース、キムチがクセになる「とろ～りチーズキンパ」(430円)もラインアップされている。

「よくばり合体メシ チーズオムライス&ナポリタン」(754円)は、チーズオムライスとナポリタンの1つで二度美味しい、ボリューム満点のお弁当。

パスタには、香りと味がクセになるスモークチーズ入りの特製カルボナーラ「ソースたっぷり生パスタ スモークチーズカルボナーラ」(599円)が仲間入り。

また、手軽にワンハンドで食べられるフードも充実しており、「とろ～りチーズホットドッグ」(343円)や「とろ～りチーズソースの鶏竜田揚げバーガー」(430円)が登場。

さらに、4種のとろ～りチーズとハニーメープルで甘じょっぱさが特徴の「ピザロール クアトロフォルマッジ」(340円)や、もちもち生地の中にとろ～りチーズソースが入ったカウンターフーズ「いももち チーズ」(165円)もラインアップされている。

まちかど厨房限定の「とろ～りチーズソースのハンバーグ丼」(646円)は、チーズソースとデミソースのコク深い味わいが楽しめる一品。

あと一品ほしい!という方には、「温めて食べる とろ～りチーズのポテトサラダ」(333円)や、まちかど厨房限定の「とろ～りチーズソースのフランクソーセージ」(430円)がおすすめ。

さらに、5種のチーズをトッピングし焼き込んだほくほくの「ハッシュドポテトグラタン」(538円)や、4種のチーズがとろ～り絡む冷凍パスタ「とろ～りチーズとショートパスタのボロネーゼ」(397円)を熱々でいただくのも、これからの季節にぴったり。

ローソン「焼きチーズ 60g」「プレッツェル チェダーチーズ味 56g」

スナック菓子には、ゴーダチーズを使用したパリッとした食感の「焼きチーズ 60g」(168円)や、クラッシュされた食べやすいサイズの「プレッツェル チェダーチーズ味 56g」(158円)が登場。

ローソン「チーズ&ペッパー スナック棒 48g」「山芳製菓 ポテトチップス やみつきチーズ味 50g」

また、3種のチーズの旨みをブラックペッパーが引き立てるコーンスナック「チーズ&ペッパー スナック棒 48g」(130円)や、チーズのコクが広がる濃厚な味わいの「山芳製菓 ポテトチップス やみつきチーズ味 50g」(190円)もラインアップされている。