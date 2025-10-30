ローソンは10月28日より、秋の味覚が楽しめる「お芋」の新作ウチカフェスイーツとベーカリーを、全国の「ローソン」にて販売している。

ローソン「Uchi Café 焼き芋のもち食感ロール（紅はるか）」

ウチカフェスイーツには、お芋を使用したロールケーキやクレープ、クリームパンが登場。「Uchi Café 焼き芋のもち食感ロール(紅はるか)」は、お芋風味のホイップクリームとお芋餡を、さつま芋入りのもちもち生地で巻いた香ばしく濃厚な甘みのスイーツ。価格は408円となっており、沖縄地域では販売されない。

ローソン「Uchi Café おいものクレープ」

「Uchi Café おいものクレープ」は、ほんのり甘く、ほっくり食感のスイートポテトとカスタードホイップを包んだクレープ。価格は346円。こちらも、沖縄地域では販売されない。

ローソン「Uchi Café クリームたっぷり！ふわもち冷やしクリームパン おいもホイップ（紅はるか）」

「Uchi Café クリームたっぷり!ふわもち冷やしクリームパン おいもホイップ(紅はるか)」は、ふわもち生地の中においもホイップをたっぷり注入した、とろけるクリームパン。価格は192円。ただし、沖縄地域では225円で販売される。

新作ベーカリーでは、紅はるかの芋あんを包んだ秋を感じるクイニーアマン「おいものクイニーアマン 紅はるか」が販売されている。価格は171円。なお、沖縄地域では販売されない。