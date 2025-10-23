ローソンは10月、温めてすぐに食べられる、栄養と食べ応えのあるスープを続々と発売している。

ローソン「1食分の野菜が摂れる ミネストローネ ～パスタ入り～」

「1食分の野菜が摂れる ミネストローネ ～パスタ入り～」(397円)は、トマトの甘味と旨味が詰まったスープにパスタも入った食べ応えのあるスープで、1食分の野菜(約120g)を摂取することができる。

「麺屋一燈監修 濃厚魚介スープ」(397円)は、魚介の旨味と濃口醬油がクセになる麺無しのスープ。

ローソン「たんぱく質が摂れる もちもち餃子中華スープ ～春雨入り～」

「たんぱく質が摂れる もちもち餃子中華スープ ～春雨入り～」(397円)は、モチモチ餃子と彩り良い食材のスープに、春雨も入った食べ応えのあるスープで、この1食でたんぱく質9.2gを摂取することができる。なお、沖縄エリアのローソンでは販売されない。

「食物繊維が摂れる 鶏つくねと根菜の和風スープ」(378円)は、鶏つくねと根菜の具だくさんな和風スープ。この1食で食物繊維4.3gを摂取することができる。

ローソン「1食分の野菜が摂れる ちゃんぽんスープ ～春雨入り～」

10月21日に発売されたばかりの「1食分の野菜が摂れる ちゃんぽんスープ ～春雨入り～」(397円)は、1食分の野菜(約120g)を美味しく食べられる、食べ応えのあるスープ。

同じく10月21日に登場した「食物繊維が摂れる 8種具材のポトフ」(378円)は、キャベツ、玉ねぎ、じゃがいも、人参、かぼちゃ、コーン、蓮根、ウインナーの8種の具材が入った食べ応えのあるポトフ。この1食で食物繊維2.8gを摂取することができる。

ローソン「食物繊維が摂れる 麻辣湯 ～春雨入り～」

10月28日には、辛味と旨みがマッチした痺れる辛さのスープ「食物繊維が摂れる 麻辣湯 ～春雨入り～」(397円)が登場。春雨も入って食べ応えがあり、この1食で食物繊維4.0gを摂取することができる。