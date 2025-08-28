FRUITS ZIPPER早瀬ノエル「実は本名じゃない」“芸名”の由来を告白　あのも「知らなかった」

アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの早瀬ノエルが26日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)にゲスト出演。“芸名”の由来を明かした。

FRUITS ZIPPER・早瀬ノエル

「本名がノエルだと思ってる人が結構多い」

「実は私、本名ノエルじゃないんですよ」と明かした早瀬。あのが、「知らなかった」と驚くと、「本名ですとは言ってないんですけど。顔がこれだから、ノエルだと思ってる人が結構多い」と吐露。フランス語で“クリスマス”を意味するノエルについて、「自分で考えて。お兄ちゃんとか母に相談しながら決めました」「誕生日が12月で。クリスマスとかではないんですけど、ノエルにしました」と話すと、あのは、「顔立ちから完全にノエル。似合ってていいと思う。ノエル以外考えられない」とネーミングセンスに感心した。

そんな早瀬は、ドイツ・ミュンヘン生まれで、日本とドイツのハーフ。クリスマスの話題になると、「結構ガチです。絶対、家族でクリスマスツリーを出して飾り付けするし。お父さんは鳥焼くし、ケーキ作るし。プレゼントも買って。クッキーを焼くのは私が毎年やってる」と楽しげに告白。しかし、アイドル活動で多忙になり、「クリスマスってイベントがあるから。ここ3年はクリスマス当日に家族と過ごしてない」とこぼすと、クリスマス大好きなあのも、「昨年はラジオがあって……。ホント思い出すだけで最悪!」と苦笑いしていた。

