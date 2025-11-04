歌手でタレント・あのが10月28日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。TBS系『SASUKE2025』の収録中に、左足甲を剥離骨折したチョコレートプラネット・長田庄平について言及した。

「ダメだよ、無理しちゃ」「ホントにご自愛ください」

同局によると、長田は、ファーストステージのローリングヒル(回転する丸太型の障害物)に飛び移る際にケガをし、全治3カ月と診断されたという。「ビックリだよね」と話したあのは、「数日前に、『新しいカギ』のロケ行って。いつも長田さんいるのにいなくて、“あれ? 長田さんは?”って言ったら、“なんか『SASUKE』で骨折したらしい”って。まだニュースで言ってなくて、ええっ!? とか言って」と打ち明けた。

過去に共演した際もケガをしていたようで、「動きがめちゃパワフルなのよ。パワフルだけど、年齢が意外といってるじゃないですか。“年甲斐もなく……”って本人も言ってたけど。ダメだよ、無理しちゃ」と45歳の長田を心配。「中高生のときのノリで行くけど、体が追い付いてないみたいなパターンなんじゃない? ちゃんとケガしちゃうんだから」とたしなめ、「今度、骨バキダンスのTikTokを撮りましょう」と明るく呼びかけた。

バク宙もできるほど身体能力が高い長田だが、『SASUKE』経験者のあのは、「ローリングヒルって、めっちゃ最初じゃね? うわ～、そこでやるの一番メンタルくるかも」と想像し、「地味にめちゃくちゃ難しいの。ただ、飛び乗ってるだけに見えるじゃん!? でも、すごい距離あって結構ギリだし、ロールが意外とめっちゃ回転するの。僕も意外と難関だなって思った」とクリアする難しさを強調。「あそこで骨折するって、本当に地味だもんね。そのあとのところで折れるならまだしも……。ホントにご自愛ください」と労っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。