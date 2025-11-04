フジテレビの動画配信サービス・FODが、2025年オリコン顧客満足度調査「定額制動画配信サービス」ランキングの「国内ドラマ」部門で、3年連続となる1位を獲得した。

この調査は、「手続きのしやすさ」「アプリ・サイトの使いやすさ」「動画の見やすさ」「コンテンツの充実さ」「コストパフォーマンス」の全5つの評価項目で構成され、動画配信サービスの利用者の声をもとに総合的な観点から選ばれた。

2025年、FODでは地上波フジテレビで放送の連続ドラマ『波うららかに、めおと日和』『119 エマージェンシーコール』『続・続・最後から二番目の恋』といった最新作をはじめ、『ミステリと言う勿れ』、『コード・ブルー －ドクターヘリ緊急救命－』などの名作ドラマが多く見られた。

FODは「3年連続での受賞という栄誉は、10万本を超えるFODならではの作品ラインナップと、豊富なドラマを提供する独自の価値をユーザーの皆様に評価いただけた結果であると捉えております。今後とも150万人を超えるFOD会員の皆様のご期待にお応えできるよう、『国内ドラマ』を筆頭に、オリジナル作品、バラエティ、スポーツライブ、アニメなど、あらゆるジャンルのコンテンツを充実させ、より快適な視聴体験の提供を目指してまいります」とコメントしている。