フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『ぼくらの界隈 ～歌舞伎町のボニーとクライド～』を、31日から独占配信。豊田裕大、志田こはくらが出演している。

今作は、親の虐待でトー横に逃げてきた琴也(豊田)が、天音(志田)と名乗るトー横キッズの少女に出会い恋に落ちる。ある日、東條(忍成修吾)と名乗る男が天音に近づき、天音はマフィアの元で売春することになってしまう。天音を心配した琴也が駆けつけるも、それをきっかけにふたりは殺人事件に巻き込まれ――愛と青春の逃亡劇だ。

「FOD SHORT」は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信。スマホでの視聴に最適化され、毎日5話ずつ無料で視聴可能となっている。

コメントは、以下の通り。

豊田裕大

「FODショート『ぼくらの界隈 ～歌舞伎町のボニーとクライド～』琴也役で出演します。豊田裕大です。

真逆の２人が出会い繰り広げられる逃避行は、スリリングかつ、刹那的な美しさを持っていると思います。

ショートドラマならではの短さで、とてもサクサク観られると思うのでぜひそちらも注目しながら見て頂けると幸いです！」

志田こはく

「天音役を演じさせていただきました、志田こはくです。誰かを想う気持ちや、生きることへの葛藤が丁寧に描かれています。

豊田さん演じる琴也の繊細で真っ直ぐなお芝居に支えられ、天音としても、私自身としてもたくさんの力をいただきました。

『ぼくらの界隈 ～歌舞伎町のボニーとクライド～』ぜひご覧ください」