俳優の妻夫木聡が主演を務めるTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』(毎週日曜21:00～)の第4話が2日に放送され、中嶋朋子の出演が解禁された。また、目黒蓮の役柄も明らかになった。

山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』(新潮文庫刊)を原作とするこのドラマは、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリー。主人公・栗須栄治を妻夫木聡が好演中のほか、佐藤浩市、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠らが出演している。

11月2日放送の第4話で中嶋朋子の出演が解禁された。そして、ついに姿を現した目黒蓮演じる物語の鍵を握る重要な人物が、山王耕造の隠し子・中条耕一であると明かされ、衝撃的な展開で第4話は幕を閉じた。

中嶋が演じるのは、耕一の母・中条美紀子。第4話で、美紀子が入院する病院に耕造(佐藤浩市)や耕一(目黒蓮)がお見舞いに来るシーンでは、耕一とのやりとりの中で美紀子が「耕一」と語りかける姿や、耕一が「母さん」とささやく姿が描かれた。

11月9日放送の第5話では、耕一や美紀子の登場により、ストーリーはまた新たな展開を迎えることとなる。

中嶋朋子コメント

佐藤浩市さんの、作品づくりへの姿勢に圧倒されました。手にしている競馬新聞の内容一つ、競馬場の設え一つにも、ドラマの特殊な時代背景を熟知した視点で現場にサジェストなさるお姿に、感動するばかりでした。

日曜劇場のスタッフの皆さんの微に入り細に入り、作り込まれる仕事ぶりと相まって、ドラマ制作のクリエイションに携わるワクワク感でいっぱいでした。

素晴らしい俳優のみなさんとの、うれしい再会や、初めてご一緒させていただく喜び！ 馬の美しさ！ 本当にワクワクがたくさんある現場でした。

