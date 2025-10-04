アイドルグループ・Snow Manの目黒蓮と向井康二が4日、都内で行われたTBS秋ドラマ合同制作発表「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn!」(ドラコレ)に出席。俳優の前原瑞樹から「どうしたら僕はSnow Manに入れるのか教えてほしい」と質問される場面があった。

「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn!」の模様

会見には、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』(10月12日スタート、毎週日曜21:00～)より妻夫木聡、目黒蓮(Snow Man)、松本若菜、佐藤浩市、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(10月7日スタート、毎週火曜22:00～)より夏帆、竹内涼真、青木柚、前原瑞樹 、金曜ドラマ『フェイクマミー』(10月10日スタート、毎週金曜22:00～)より波瑠、川栄李奈、向井康二(Snow Man)、中村蒼、池村碧彩が参加。司会は、杉山真也アナウンサーと南後杏子アナウンサーが務めた。

キャストたちが質問し合うコーナーで、前原が目黒と向井に向けて「どうしたら僕はSnow Manに入れるのか教えてほしい」と質問すると、会場から笑いが。向井は「まず書類審査からお願いします。まず出さないと」と答えるも、目黒は「すみません! 入れません!」ときっぱり。向井も「9人でもう固まっちゃっているので」と話した。

杉山アナが「Snow Manに憧れていたんですか?」と尋ねると、前原は「もちろん。本当に今お忙しいですし、休みなく。健康管理とかも聞きたいなと思っていたんですけど、一択しか選べないんだったら、この質問に。全然まだあきらめてないです」と熱く語り、向井も目黒も「うれしいです」「そんな言っていただけるのはうれしいです」と喜んだ。

そして、前原は「踊りも頑張ります!」とアピールし、向井が「新曲『カリスマックス』を踊っていただいたら、もしかしたら入れるかもしれない」と言うと、前原はその場で少し振りを披露。向井と目黒が「それです!」「踊れるんですね」と驚くと、前原は「何回も再生してきました」と返し、目黒が「あとで裏で一緒に踊りましょう」と提案すると、前原は「ありがとうございます!」と感激していた。