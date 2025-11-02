俳優の笠松将が10月24日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週金曜27:00～29:00)にゲスト出演。海外作品の出演事情について語った。

笠松将

アメリカのエージェントと契約した笠松将

大反響を呼んだ『ガンニバル』で後藤恵介役を演じた笠松。現在は、アメリカのエージェントと契約し、海外作品にも参加している。そのきっかけについて、「5年ぐらい前にアメリカの作品をはじめてやったんですけど。そのときの作品を観て連絡が来て、契約しようって言われた」と回顧。また、日本と海外の違いについては、「日本は真面目なんで、やるって言ったらちゃんとやる。2月に撮影しますって言ったら、2月に絶対やってくれる」と語り、「アメリカはやらないんですよ。お金が集まらなかったりいろいろあって。どんどん後ろ伸ばしになる」と苦労を明かした。

海外作品の撮影中は、「ルールがめちゃくちゃ厳しい。休まなきゃいけない」と言い、「何時間超えたら、ご飯入れなきゃいけないとか。だから、むしろ時間がめちゃくちゃある」とも。「日本がたぶん、そこが一番ルーズというか。(時間が)おしちゃいましたとか、ありえないですね。おした瞬間にオーバーチャージでお金が……。ご飯の休憩も入れなきゃいけないし。ご飯もベジタリアンのやつがないといけないし。めちゃくちゃ細かい」と説明しながら、「終わる時間が決まってるので、予定が立てやすい。絶対終わるから。ちゃんと生活ができる」とメリットも語った。

さらに、「すごいオーディションは、ある程度やってないと呼ばれない」「レベルを上げないと行けない」というシビアな面も明かした笠松。「ランチしてお話して。それがオーディションみたいな感じ。監督とかプロデューサーとご飯を食べて。7、8カ月とか撮影期間が長いんで、“コイツと同じホテルに住めるか?”って」と内情を打ち明け、落ちた場合は、「何にも言ってこない。ただ連絡が来なくなる」と吐露。三四郎が、驚きの声を上げると、“後藤”つながりで呼ばれた四千頭身・後藤拓実は、「僕もバイトの面接はランチでしたね。ランチして受かりましたけどね」と張り合っていた。