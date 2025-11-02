ファミリーマートは11月5日、アニメ「呪術廻戦」とのコラボレーションキャンペーン第2弾を実施する。

渋谷公園通り店のファミマが『渋谷事変』一色に

同社は10月15日より、呪術廻戦とのコラボレーションキャンペーンを実施している。第2弾では、11月7日公開の劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」を記念し、同アニメの舞台となった渋谷に位置するファミリーマート渋谷公園通り店を特別ラッピング店舗が登場する。店舗外観には、渋谷を舞台に激闘を繰り広げた虎杖悠仁や五条悟をはじめとするメインキャラを配置し、店内のとある部分には狗巻棘が描かれるなど、作品の世界に入り込める特別な体験を提供する。ラッピング店舗の実施期間は11月5日～2026年2月2日までとなる。

なお、ファミリーマート銀座木挽町通り店でも「劇場版 呪術廻戦 0」の特別ラッピング店舗を2026年2月2日まで実施している。また、銀座木挽町通り店、渋谷公園通り店に続き、12月には新たに特別ラッピング店舗のオープンを予定している。さらに、3店舗を連動させた特別企画の実施も計画されている。

「劇場版 呪術廻戦 0」特別ラッピング店舗(銀座木挽町通り店)

コラボアクスタと缶バッジを発売

虎杖悠仁や五条悟を始めとした、過去の渋谷事変描き下ろしビジュアルを使用した「コラボアクリルスタンド(全5種)」(1,760円)と「缶バッジ(全5種)」(550円)を限定販売する。いずれも、なくなり次第販売終了となる。

「呪術廻戦 渋谷事変 アクリルスタンド」(1,760円)

「呪術廻戦 渋谷事変 缶バッジ」(550円)

一番くじ 呪術廻戦 5th anniversaryを販売

10月31日より、アニメ呪術廻戦5周年を記念した「一番くじ」(1回800円)が登場。ビッグアクリルスタンド、フィギュア、雑貨と盛りだくさんのラインナップとなっている。

「一番くじ 呪術廻戦 5th anniversary」(1回800円)

「渋谷事変」の名シーンがブロマイドに

2025年11月5日10時～2026年2月2日23時59分まで、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、渋谷事変のブロマイドを発売する。「場面写ブロマイド」は全160種類、「オリジナルデザインブロマイド」は全8種類。価格はいずれも、L判が200円、2L判は300円となる。

特典付きムビチケ前売券(コンビニ)を発売中

劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」の特典付きムビチケ前売券(コンビニ)を11月6日まで販売している。価格は一般1,500円。特典は、限定ブロマイドが店内のマルチコピー機「ファミマプリント」で買える権利となる(L判 200円)。