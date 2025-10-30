ファミリーマートは10月28日、"秋"の「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを全国のファミリーマートで開始した。

84.9%が物価高を実感

コンビニの節約利用に関する調査結果によると、現在84.9%の人が物価高を「とても実感している(58.5%)」、「まあまあ実感している(26.4%)」と回答した。物価高を実感した人のうち、「食費」の値上げが影響したという人が97.8%にのぼった近年の物価高の影響で、大半の人が日常生活に欠かせない支出に強い影響を感じているといった状況が伺える。

物価高でも買い物をおトクに楽しむキャンペーン

こうした状況を受け、同社は、物価高の中でも多くの人に楽しくおトクに買い物を楽しんでもらいたいという思いから、対象商品を1個購入すると対象の商品と引き換えられる無料引換券を1枚プレゼントするキャンペーンを、11月10日まで実施する。第1週の発券対象期間は2025年10月28日～11月3日、第2週の発券対象期間は2025年11月4日～11月10日までとなる。「無料引換券」はレシートに印字される。引換券は期間内に対象商品と一緒にレジへ持参することで使用できる。

実施期間

今回は「パウダー250% ハッピーターン」を購入すると「無限のり小袋」「無限エビ小袋」「クランキースリムパック」「ガーナスリムパック」などの人気菓子類がもらえる内容となっており、ちょっとした休憩時間もおトクに楽しめるラインアップとなっている。

また、街中の自動販売機で200円を超える飲料が登場するなどの身近な価格変化がある中で、本キャンペーンでは、購入対象として11種、引換対象として11種のペットボトル飲料も対象としている。第1週では「ホームパイちびだらけパウチ」といった10月28日発売の新商品も対象となる。

第1週対象商品

第1週対象商品

第2週対象商品

第2週対象商品

ファミペイ払いで1個買うと、2個もらえる

同社のアプリ「ファミペイ」では、ファミペイバーコードをスキャンしてファミペイ払いで「ユンケルローヤルD3 50mL」を1個購入すると、引換期間に使える「ユンケルローヤル錠 2錠」の無料引換クーポンがファミペイ内で「2枚」もらえるキャンペーンを実施している。

発券対象商品(買うと)の期間は2025年10月28日～11月3日、引換対象商品(もらえる)の期間は2025年11月4日～11月10日となっている。