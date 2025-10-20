ファミリーマートは10月21日、位置情報ゲームアプリ「モンスターハンター Now」(以下「モンハンNow」)とのコラボレーションキャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。

ファミマと「モンハンNow」が2度目のコラボ

同社では2024年9月に、モンハンNowとの初コラボキャンペーンを開催した。ファミチキやファミリーマートユニフォーム重ね着などの限定ゲーム内アイテムを提供し、好評を博した。

今回のキャンペーンでは、期間中に対象商品を購入で限定オリジナルグッズがもらえる企画を実施する。SNS総フォロワー97万人を超えるイラストレーター「タケウチリョースケ」さんによる、シーズン7「集い築け!空飛ぶ探索拠点!」に登場するモンスターの限定描きおろしイラストのグッズを展開。また、アプリ「ファミペイ」を提示してスタンプをためることで、ゲーム内で使用できるファミマ看板風重ね着などがもらえるコラボクエストに参加できる。さらに、限定デザインのブロマイドを店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて発売するほか、ファミマオンライン限定でオリジナルアパレルグッズも発売する。

対象商品を2個買うと描きおろしグッズがもらえる

期間中、対象の森永製菓 inゼリー各種を2個同時に購入ごとに、タケウチリョースケさん描きおろしイラストのオリジナルA4クリアファイル、オリジナルステッカーがいずれか1個もらえる。景品が無くなり次第終了となる。

対象商品

スタンプをためてコラボクエストに参加

期間中、ファミペイを提示して、対象の森永製菓 inゼリー各種を購入すると、1品につきスタンプが1つたまる。アプリ内でスタンプ3つと交換で、「『モンハンNow』コラボクエスト」参加券を取得できる。コラボクエストをクリアすると、ゲーム内で使用できる「ファミマ看板風重ね着」や、タケウチリョースケさん描きおろしイラストの「限定ギルドカード」、「竜玉のかけら」などを手に入れることができる。スタンプ付与期間は10月21日～11月3日、参加券受取・応募期間は10月21日～11月7日、コード引換期限は12月31日までとなる。

限定ブロマイドを「ファミマプリント」で発売

期間中、ファミマプリントにて、タケウチリョースケさんによる描きおろしイラストを使った限定ブロマイド(全4種)を発売する。価格はL判が300円、2L判は500円となる。販売期間は10月21日10時～11月23日23時59分まで。

ファミマオンライン限定でアパレルグッズも発売

タケウチリョースケさん描きおろしイラストを使用した「Tシャツ」(4,980円)、「パーカー」(8,980円)をファミマオンライン限定で発売する。サイズ展開はいずれもM・L・XLとなる。

©2023 Niantic. Characters / Artwork / Music ©CAPCOM