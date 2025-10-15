ファミリーマートは10月15日、アニメ「呪術廻戦」とのコラボレーションキャンペーンを開始した。

ファミマが「劇場版 呪術廻戦 0」の世界観一色に

「劇場版 呪術廻戦 0」特別ラッピング店舗が登場

第1弾は、10月17日より復活上映される「劇場版 呪術廻戦 0」とのコラボレーションで、同映画のリバイバル上映を記念した特別ラッピング店舗が展開されている。場所は「ファミリーマート銀座木挽町通り店」(東京都中央区銀座5丁目)で、実施期間は2025年10月15日から2026年2月2日までとなる。店舗外観には乙骨憂太、夏油傑、五条悟が描かれ、店内にも他の人気キャラクターが各所に装飾されている。

「んまほっぺシリーズ」が初コラボ

美味しいものを食べて、ほっぺがとろけそうになっているキャラクターの可愛らしいデフォルメイラスト「んまほっぺシリーズ」が、同映画と初コラボする。「んまほっぺ ミニアクリルスタンド」(880円)および「んまほっぺ おかおマスコット」(1,430円)は10月17日より全国約2,200店舗で発売され、いずれもなくなり次第終了となる。

名シーンのブロマイドを発売

期間中、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、同映画の名シーンブロマイドを全国で発売する。価格はL判が200円、2L判が300円となる。発売期間は2025年10月15日～2026年2月2日23時59分まで。販売方法は選択形式で、全30種類の中から好みのブロマイドを印刷することができる。

「劇場版 呪術廻戦 0」ブロマイド(L判：200円/2L判：300円)

特典付きムビチケ前売券を発売

限定ブロマイド

「劇場版 呪術廻戦『渋谷事変 特別編集版』×『死滅回游 先行上映』」の特典付きムビチケ前売券(コンビニ)を発売する。価格は一般1,500円で、販売期間は2025年10月17日10時～11月6日23時59分まで。特典は、限定ブロマイド(L判 200円)がファミマプリントで買える権利となる。ブロマイドの販売期間は2025年10月17日10時～11月30日23時59分まで。