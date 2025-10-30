ファミリーマートは12月17日・19日・20日、「FamilyMart FEST.2025」をMEDIA DEPARTMENT TOKYO(東京都渋谷区)で実施する。

ファミフェス2025

同イベントは、同社がこれからチャレンジする新領域やコラボレーションなどを発表する場として開催するもので、12月17日にメディアデーを、12月19日・20日の2日間に一般デーを実施する。一般応募方法は11月下旬に発表される予定。

今年のファミフェスは、「あそべるコンビニ」という挑戦を新たに掲げ、新しい体験型サービスの拡張を中心にお披露目する。年々拡大を続けているコンテンツビジネスとのコラボレーションを強化し、推し活、アトラクション、店舗回遊、コラボレーショングルメ、サステナブルなどの体験を提案する。

当日は、あそべるコンビニを代表する「8つのあそび方」を発表する。人気キャラクターやコンテンツとコラボレーションしたエンタメグルメの一部の展示や、日本の四季あそびつくす「ファミマの季節イベント」、"買う"を"あそび"に変える「お買い物アトラクション」、「ファミマオンラインでお宝探し」 、「推し活ファミマプリント」「ファミマで『聖地巡礼』」など。全国で段階的に導入している「ファミマクレーンゲーム店」も登場し、会場でしか手に入らない限定グッズが手に入るチャンスも。同社のチャレンジをブースでいち早く体験することができる。

「『あそべる、コンビニ!』が私たちの新しい挑戦のテーマです。このたび開催いたします『ファミマのチャレンジ大発表会 ファミフェス2025』でご提案するのは、ファミリーマート店舗が持つ便利を越えたエンターテイメントの可能性です。2023年のファッションショーは世界的な話題となりました。ファミリーマートが日本のコンビニエンスストアの文化を世界に発信したことが、その後到来するインバウンドの急拡大に一役買う事ができたものと自負しております。どうぞ、私たちの新たなチャレンジにご期待ください。」(ファミリーマート代表取締役社長 細見研介氏)