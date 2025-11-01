ダウンタウンのコンテンツが楽しめる新配信サービス「DOWNTOWN+」(ダウンタウンプラス)が、いよいよ本日1日21時より、松本人志の単独生配信でスタートする。

生配信では、同日公開されるコンテンツの内容のほか、松本による新企画、さらにユーザー参加企画への参加者の募集も行う。そして、生配信の終了時間に合わせ、松本人志がプロデュース・出演する新コンテンツ4タイトルと、松本人志、浜田雅功が各々出演した過去のテレビ番組や映画等を一挙公開する。

11月3日以降は毎週、月曜日に過去作品、水曜日と金曜日に松本人志のオリジナル作品を更新(いずれも17時を予定。変更の場合あり)。その後も松本による月1～2回の生配信(土曜日、不定期)やたくさんの新企画を実施する。浜田雅功の新しいコンテンツは追って発表とのこと。

SNS上では「本日、ダウンタウンの松本人志さんが帰って来ます！嬉しい 21時からの生配信、楽しみです」「久々の松本人志さん楽しみすぎる」「いよいよ今日！松本人志が帰ってくる！」「待ちに待った松本人志の復帰だ」「松本人志がなにを生で語るのか楽しみですね」「ついに松本人志が帰ってくる」「松本人志さんの笑いを待ってましたー！」などと期待の声が上がっている。