森香澄が1日、都内で開催されたピーチ・ジョンの新商品発表会に登場した。

16日に31歳の誕生日を迎える森香澄。イベントでは、森にバースデーケーキがサプライズで贈られ、31歳への目標を語った。

森香澄

イベントに登場した森は、1日からルミネ新宿にて開催されるポップアップショップ「PEACH JOHN SUMMER OASIS」の「深海に煌めく人魚のサロン」というモチーフに合わせて、森は人魚をイメージした衣装を身に纏い美しいビジュアルを披露。貝殻をモチーフにした誕生日ケーキがサプライズで贈られた。

森香澄

「今日6月1日になって、色んなメルマガから“6月のお誕生日おめでとうございます”というメッセージがきていて、メルマガからしかまだお祝いされていないので、今年初めてお祝いされました。うれしいです!」と話し、会場の笑いを誘った。

贈られたケーキを見た森は「すごい!」と感動した様子。スタッフが片付けようと舞台上に出てきても、気が付かずに興味津々でケーキを観察するお茶目な一面も見せた。

森香澄

31歳を迎える森は「30代では1歳と私は考えているので、まだまだここから新しい挑戦もできると思っておりますし、お仕事もプライベートも充実させたい」「これからの新しい活動もぜひ注目していただければ」と抱負を語った。

森は2023年にテレビ東京を退社し、フリーに転向。転向後は、アナウンサーに留まらずバラエティへの出演や俳優、モデルなどマルチに活躍中。

今回のピーチ・ジョンのミューズ就任も森の“新たな挑戦”の一つとなる。30代さらに飛躍する彼女の活躍に注目したい。