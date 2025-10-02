吉本興業は2日、ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する新サービスの詳細を発表し、名称が「DOWNTOWN+」になることを明かした。

ダウンタウン

公式サイトでの発表は以下の通り。

弊社所属 ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する新サービスについて、概要が決まりましたのでお知らせします。

サービス概要

サービス名：DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）

視聴方法：スマートフォン（アプリ）、テレビ（アプリ）、パソコン

料金：月額1,100円、年額11,000円（いずれも税込み、定額制）

配信開始日：11月1日（土）夜

申し込み開始日：10月24日（金）、申し込みは公式ＨＰからできます。

コンテンツ内容

DOWNTOWN+では、以下の３つのカテゴリーでコンテンツを楽しめます。

・ダウンタウン

・松本人志

・浜田雅功

DOWNTOWN+は初めに、松本人志カテゴリーにおいて、松本がプロデュース・出演する新コンテンツと、各カテゴリーの過去のテレビ番組・映画等のアーカイブ作品の配信からスタートします。

松本の新コンテンツは、芸人が参加する大喜利やゲストとのトーク番組など、多彩な企画を準備しています。今後、各カテゴリーの作品を充実させていく予定です。

サービスおよびコンテンツの詳しい情報は、DOWNTOWN+の公式HP、Instagram、Xで随時発表しますので、ぜひチェックしてください。