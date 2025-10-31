11月1日に開始する新配信サービス「DOWNTOWN+」(ダウンタウンプラス)のインスタグラムで31日、11月1日配信開始予定のオリジナル番組『大喜利GRAND PRIX』に出演する千原ジュニアの動画コメントが公開された。

千原ジュニア

松本人志が審査員を務める『大喜利GRAND PRIX』は、芸人自らがお題を作成し、そのお題をライバルたちが回答するという内容。

ジュニアは、松本との久々共演について「一緒にやらせてもらっていたときの空気に一瞬で戻るんだなと。けっこうヒリヒリすることが多かった中、非常に楽しい会でした」と感想をコメント。

視聴者に向けて「地上波ではいろいろなことを考えて出したいけど出せないみたいなことが一切ないので、そのあたりも楽しんでいただきながらご覧いただけたらと思います」とメッセージを送った。

「DOWNTOWN+」のコンテンツは「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3つのカテゴリーで構成。まずは、松本人志カテゴリーにおいて、松本がプロデュース・出演する新コンテンツと、各カテゴリーの過去のテレビ番組・映画等のアーカイブ作品の配信からスタートする。

視聴方法はスマートフォン(アプリ)、テレビ(アプリ)、パソコン。料金は月額1100円、年額1万1000円(いずれも税込み、定額制)。11月1日21時より配信開始。