吉本興業は20日、公式サイトを更新し、新配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」を11月1日に開始すると発表した。

ダウンタウンの松本人志と浜田雅功

サイトでは、「弊社所属 ダウンタウンによるコンテンツを有料配信する新サービス『ダウンタウンチャンネル（仮称）』を2025年11月1日（土）に開始することが決まりましたのでお知らせします」と発表。

「本サービスに向けて、サブスクリプションに対応した独自の配信プラットフォームを新たに構築しました。ユーザーが参加できる機能も取り入れており、スマートフォン、パソコン、テレビで視聴できます」と説明した。

また、「ダウンタウンチャンネル（仮称）で配信する新たなコンテンツに関しては、弊社が組成し、国内外の企業から出資していただいたコンテンツファンドの資金を活用して制作してまいります」とし、「サービス名称、料金、コンテンツの内容等の詳細は決まり次第、改めて公表させていただきます。ぜひ、新配信サービスにご期待ください」と記した。

SNSでは、「楽しみ」「素直に嬉しい」「ダウンタウンついに始動 期待しかない」「松ちゃんが戻ってくるねー！」「ついに！今のテレビでは実現できない、とことん攻めた内容の番組をつくってほしい！！」などと期待の声が上がっている。