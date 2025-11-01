バンダイは、「DXレジェンドライダーカプセムセットEX 昭和ライダーver.01」(4,400円)および「DXレジェンドライダーカプセムセットEX 昭和ライダーver.02」(4,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。

「ライダーカプセムシリーズ」より、昭和ライダーのカプセムが登場。

「DXライダーカプセムセットEX 昭和ライダーver.01」には、以下の仮面ライダーたちがラインナップされ、8種のカプセムがセットになっている。

・仮面ライダー新1号

・仮面ライダー新2号

・仮面ライダーV3

・ライダーマン

・仮面ライダーX

・仮面ライダーアマゾン

・仮面ライダーストロンガー

・スカイライダー

本商品のために新規で作成されたデザインで、各仮面ライダーのイメージをカプセムに落とし込んでいる。「ライダーカプセムシリーズ」の特徴である、回転することでドット絵のデザインが動くような演出が楽しめる。

新1号カプセムは別売りの「DXゼッツドライバー」で個別認識が可能。ベルトにセットすることで固有の音声が楽しめる。そのほかのカプセムも、DXゼッツドライバーと連動が可能。ベルトにセットすることで、共通の音声が発動する(※新1号カプセム以外の音声は全種共通)。

一方、「DXライダーカプセムセットEX 昭和ライダーver.02」には、以下の仮面ライダーたちがラインナップされ、8種のカプセムがセットになっている。

・仮面ライダースーパー1

・仮面ライダーZX

・仮面ライダーBLACK

・シャドームーン

・仮面ライダーBLACK RX

・仮面ライダーシン

・仮面ライダーZO

・仮面ライダーJ

こちらの各カプセムも、別売りの「DXゼッツドライバー」と連動が可能。ベルトにセットすることで、共通の音声が発動する(※音声は全種共通)。

(C)東映・東映ビデオ・石森プロ

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

(C)石森プロ･東映