バンダイは、『仮面ライダーゼッツ』より「DXナイトインヴォーカーバックル」(2,750円)、「DXブレイカムバスター」(5,280円)、セット商品「DXナイトインヴォーカーバックル＆ブレイカムバスター」(8,030円)を11月29日に発売する。

「DXナイトインヴォーカーバックル」

「DXナイトインヴォーカーバックル」(2,750円)は、「変身ベルトDXゼッツドライバー(別売り)」のバックルを付け替えることで、「ナイトインヴォーカー」となる。

付属の「イレイスカプセム」を「変身ベルトDXゼッツドライバー(別売り)」にセットすると、なりきり遊びが楽しめる。

セット内容は、ナイトインヴォーカーバックル、イレイスカプセム。

「DXブレイカムバスター」(5,280円)

「DXブレイカムバスター」(5,280円)は、2モードに変形する武器アイテム。

ブレードパーツの付け替えで、カリバーモード・ランチャーモードの2つのモードに変形し、 「ブレイカムバスター」のトリガーを引くと攻撃音が発動。さらにカプセムをセットして回転させると必殺技が発動する。モードに応じて攻撃音や必殺技音が変化し、ランチャーモードではバレルが展開する。

また、ヴォイドカプセムが1個付属。ヴォイドカプセムをDXゼッツドライバーにセットするとエラー音が鳴る仕様だ。

セット内容は、ブレイカムバスター、ヴォイドカプセム。

「DXナイトインヴォーカーバックル＆ブレイカムバスター」(8,030円)

「DXナイトインヴォーカーバックル＆ブレイカムバスター」(8,030円)は、「DXナイトインヴォーカーバックル」、「DXブレイカムバスター」のセット商品。

セット内容は、ナイトインヴォーカーバックル、ブレイカムバスター、イレイスカプセム、ヴォイドカプセム。

