BANDAI SPIRITSは、映画『ウィキッド ふたりの魔女』より、“悪い魔女”「エルファバ」と“善い魔女”「グリンダ」を可動フィギュア化した「S.H.Figuarts エルファバ（ウィキッド）」(9,900円)、「S.H.Figuarts グリンダ（ウィキッド）」(13,200円)を、2026年4月に全国の量販店で発売。2025年11月7日16時より予約受付を開始する。

シンシア・エリヴォ演じる「エルファバ」、アリアナ・グランデ演じる「グリンダ」、ふたりの魔女の繊細で魅力的な表情を「魂のデジタル彩色」によってリアルに再現。また、「エルファバ」の漆黒のドレスや帽子、「グリンダ」の幾重にも重なるバブルドレスや煌めくティアラに至るまで、第97回アカデミー賞で衣装デザイン賞・美術賞の2部門で最優秀賞を受賞した映画『ウィキッド ふたりの魔女』の優れたデザインを余すことなく再現した。

それぞれ単体で飾ってフィギュアのクオリティを楽しめるほか、ふたりの魔女を揃えることで目線を合わせてディスプレイしたり、「エルファバ」に付属の魔法の書「グリムリー(閉)」を「グリンダ」に持たせたりと、より多くの劇中シーンの再現が可能になる。