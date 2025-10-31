バンダイは、『仮面ライダーガヴ』より、「DXゴチゾウパーティーコレクション02」(660円、全10種)、「DXゴチゾウパーティーセット03」(1,980円)を11月8日に発売する。いずれも「DX変身ベルトガヴ(別売り)」「DX変身ベルトビターガヴ(別売り)」にセットして遊ぶことも可能だ。

「DXゴチゾウパーティーコレクション02」(660円、全10種)

「DXゴチゾウパーティーコレクション02」(660円、全10種)は、『仮面ライダーガヴ』に登場するゴチゾウ達によるショートームービー『ゴチゾウパーティー』の映像に登場するゴチゾウ達に加えて、それぞれの表情違い版がラインナップ。通常版と表情違い版がランダムで入っている。

ラインナップは全10種で、チョコゾンゴチゾウ／チョコゾンゴチゾウ(悪だくみ顔ver.)、名探偵みたらもっちゴチゾウ／名探偵みたらもっちゴチゾウ(推理顔ver.)、パンプキーマカロンゴチゾウ／パンプキーマカロンゴチゾウ(悪だくみ顔ver.)、スポーキゴチゾウ／スポーキゴチゾウ(悪だくみ顔ver.)、ガムガムガムゴチゾウ／ガムガムガムゴチゾウ(悪だくみ顔ver.)。

「DXゴチゾウパーティーセット03」(1,980円)

「DXゴチゾウパーティーセット03」(1,980円)は、『仮面ライダーガヴ』に登場するゴチゾウ達によるショートームービー『ゴチゾウパーティー』に登場する「名探偵みたらもっちゴチゾウ」「ポッピングミ巡査ゴチゾウ」「ふわマロ警部ゴチゾウ」をラインナップ。

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映