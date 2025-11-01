お笑いコンビ・FUJIWARAの原西孝幸が10月28日、YouTubeチャンネル『鬼越トマホーク喧嘩チャンネル』にゲスト出演。大好きなプリキュアについて熱弁した。

娘たちは「だいぶ前に卒業した」

アニメ『プリキュア』シリーズの大ファンを公言する原西は、「一人で行ってきたよ。映画『プリキュア』」と話し、「凝り性やから、ずーっと好きやねん」と告白。当初は、2人の娘に付き合って観ていたが、子供たちが成長したため、「だいぶ前に卒業した」と悲しそうにつぶやき、「俺以外全員、娘とお母さんやったもん。俺だけ、おっさん一人で観てるの」「一番離れたところに、席取るのよ。多分怖いって、子供も親も思うやろうなって」と苦笑いで打ち明けた。

鬼越トマホークの金ちゃんが、「何が面白いんですか?」と尋ねるも、「好きなアニメある? それ、ずっと面白いやんか。何が面白いんですか? って聞かれても、面白いもん。しゃーないやん」とキッパリ。続けて、『プリキュア』の魅力を熱弁すると、金ちゃんが、「ストーリー性も好きなんですね」「すごいな。本物だね」と感嘆するも、良ちゃんは、「おじさんが一人で観てたら不気味」と猛ツッコミ。原西は、「怖いとは思う。だから、目の届かんところに一人で座ってる」と周囲に気遣ってることを明かした。

一方で、歴代プリキュアが登場する『映画 プリキュアオールスターズF』は、娘たちと一緒に鑑賞したそうで、「次女も長女もドハマりの時期が出てくるから。そこで俺も娘も号泣。“このシーン感動する……!”って」とうれしそうに回顧。過去には、“プリキュア応援団”に任命され、2012年の『スマイルプリキュア!』に本人役で出演したこともある原西だが、「俺しかいないから、『アメトーーク!』にならない。俺ほど深いっておらへんねん」と残念そうに話すと、金ちゃんは、「プリキュア芸人とか、めちゃくちゃ面白そうですけどね」と期待していた。