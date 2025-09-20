ジャーナリストの丸山ゴンザレス氏が13日、YouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』にゲスト出演。“雪男”にまつわるエピソードを語った。

丸山ゴンザレス氏

雪男研究の第一人者が語った新説

過去に、米・オレゴン州で“雪男”の取材をしたことがあるという丸山氏。しかし、「当然見つからない」とぼやき、「雑誌の取材で行ってたんで。何かオチをつけなきゃと思って」と吐露。すると、現地の友人が紹介してくれた「サスカッチ(雪男)研究の第一人者」から、「サスカッチがなぜ見つからないかわかりますか? 実は結構見つかってるんです。みなさんのイメージは、毛むくじゃらの大きい人ですよね? そうじゃなくて、極めて人に近い。ほぼ人なんです」と言われたことを打ち明けた。

さらに研究者は、「山の中に住んでいる種族が、アメリカの山奥にいる。(雪男は)それなんだ」とも語っていたそうで、「その人の説だそうですけど。それって、UMA(未確認動物)の概念を根底から覆すというか……」と意味深につぶやいていた。