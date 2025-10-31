お笑いコンビ・スカチャンのヤジマリー。が、TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』(毎週金曜22:00～)の第5話に出演することが31日、明らかになった。

ヤジマリー。は、ある動画を投稿するインフルエンサーとして出演する。この動画がどのように物語に影響するか注目だ。

波瑠と川栄李奈がダブル主演を務める本作は、正反対の人生を歩んできた花村薫(波瑠)と日高茉海恵(川栄李奈)が、禁断の“フェイクマミー(ニセママ)”契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。

『フェイクマミー』第5話あらすじ

いろは(池村碧彩)の本当の母親が茉海恵(川栄李奈)であることが明らかになり、薫(波瑠)は智也(中村蒼)と再度話し合いを行っていた。すると、智也から茉海恵、いろはと直接話がしたいと提案され、4人で会うことに…。

「ごほう美アイス」の売れ行きが好調の中、竜馬(向井康二)の元にヘッドハンターからスカウトのメールが届く。近頃、茉海恵から頼りにされないことに不満を持っていた竜馬は心が少し揺らいでしまい、とある人に相談をする。

一方、三ツ橋商事では慎吾(笠松将)がRAINBOWLABへの敵対心を露わに、不穏な動きを見せていた。

