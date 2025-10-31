東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、『仮面ライダーゼッツ』『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』が放送休止する11月2日、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の放送と連動したスピンオフミニドラマシリーズ『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』から5つのエピソードを厳選した特別セレクションを、東映特撮YouTube Officialにて無料プレミア公開する。11月2日9時30分から無料プレミア公開を実施、プレミア公開終了後は、11月3日24時までの期間限定でアーカイブ配信を行う。

また、『ウラ仮面ライダー』『ワンチャンNo.1』も、新作短尺版がYouTubeで無料配信される。ニチアサ放送休止の今週末は、YouTubeで「仮面ライダーゼッツ」、「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」を楽しむことができる。

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』プロデューサー・松浦大悟 コメント

連休ダァァッ!!

……いかんいかん。

先週までのダイレン成分が抜けてませんね。切り替えよう。

ということでこの連休は涙の放送休止。

じゃあ私たちはこの日曜日何を見ればいいの!?

大丈夫。『補充計画』で補ジュウしましょう!

毎週TTFCで配信している『ゴジュウジャー補充計画ナンバーワン懺悔室」』。

この度、「特別セレクション」として11月2日9時30分より11月3日までの期間限定で東映特撮YouTube Officialで配信することが決定しました!

おかげさまで絶好調の『補充計画』!

実は私、10話以降は八手三郎を原島APに押し付……じゃなくて引き継いだのでこれで一安心、少しは落ち着いたコンテンツになるでしょう、と思いきや大間違い。

どんどん列車が加速して、暴走列車まで足を突っ込んでおります。これは楽しい。もっとやれ。

ということで、今回は特に人気の高かった5篇をセレクト!

一体どの回が選ばれるのか!?

というかこのコンテンツをTTFCという庭から解き放ってしまっていいのか!?

まだ補ジュウされたことない方は、この機会にぜひお楽しみいただければと思います。

それでは、限定無料配信!

行くぞォォッ!

……だから切り替えようってば!

なお、『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』は、東映特撮ファンクラブ(TTFC)で会員見放題配信中。テレビシリーズ本編の放送と連動して毎週配信している。(※『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』が放送休止の週を除く)

(C)東映特撮ファンクラブ (C)テレビ朝日・東映AG・東映