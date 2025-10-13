東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、TTFC限定配信で『爆上戦隊ブンブンジャー』電子コミック第2弾『爆上戦隊ブンブンジャー bonus lap 調達屋の帰還(リターン・オブ・ザ・若旦那)』の制作を10月13日に発表した。今冬、東映特撮ファンクラブで配信開始予定。

同作は、振騎玄蕃＝ゲンバード・デ・リバリー二世を中心に、これまでの『ブンブンジャー』作品では触れられていない「惑星ブレキ奪還編」が描かれる。タイトルロゴとゲンバード・デ・リバリー二世のカラービジュアルも解禁された。

電子コミック第2弾『爆上戦隊ブンブンジャー bonus lap 調達屋の帰還』

『爆上戦隊ブンブンジャー formation lap 情報屋の秘密(ユア・アイズ・オンリー)』に続く、『ブンブンジャー』電子コミック第2弾は、ファン待望の「惑星ブレキ奪還編」。『爆上戦隊ブンブンジャー』バクアゲ27「甘くない選択」でチーム・ブンブンジャーを去ってしまった振騎玄蕃、その玄蕃が再びチームに帰ってきたバクアゲ33「調達屋は譲らない(2024年10月13日初回放送)」からちょうど1周年を記念して、電子コミック第2弾『爆上戦隊ブンブンジャー bonus lap 調達屋の帰還(リターン・オブ・ザ・若旦那)』が発表された。

ストーリー原案は、「爆上戦隊ブンブンジャー」TVシリーズの構成とメインライターを務めた冨岡淳広、コミック企画プロデュースは久慈麗人。作画・漫画堂、コミック制作・サイドランチと、第1弾『formation lap 情報屋の秘密(ユア・アイズ・オンリー)』と同じ制作陣が集結する。ゴールド&シルバーのリッチ感あふれるタイトルロゴと、本作の主人公・振騎玄蕃(ブンオレンジ)、また本来の姿であるゲンバード・デ・リバリー二世のイメージを取り入れたカラービジュアルにも注目したい。今冬よりTTFCで読み放題配信スタートする。

冨岡淳広(ストーリー原案・監修)コメント

応援屋の皆さんのお声のおかげで、『ブンブンジャー』の新しい物語を届けることが出来ます。まさにバクアゲ! 心からの感謝を。

テレビシリーズの最終回は、大也たちがビッグバングランプリに出場していた場面で幕を閉じました。実は地球を離れた彼らがあの場に立つまでには、大きな寄り道をしています。どんなことがあったかは物語の余白として残していましたが、その寄り道の筆頭こそ、玄蕃の故郷・惑星ブレキをハシリヤンの支配から解放し、無実の罪を着せられて服役を強要されている玄蕃の父の救出でした。本編終了後の「ファイナルライブツアー」にて「惑星ブレキを取り戻した」と「結果」だけを伝えるにとどめていたものです。

出来事の詳細は私の頭の中にのみ、ゆるーく構成だけは仕立てられてはいました。テレビシリーズの枠組みを離れ、善悪入り乱れての思惑、ハッタリ、駆け引き、果ては法廷闘争。大マジメに書いたら相当なボリュームになることが容易に想像される内容で、本編も幕を閉じた今、形になることはないだろう、でも何かしらの形で発表できないかな、発表出来たら応援屋の皆さん喜んでくれるかしら…などと妄想だけは広がっていたのです。

今回、その妄想をストーリー原案として書き起こし、コミカライズというスタイルをお借りしての発表となりますが、台詞や描写は本編地続きのものとして、久慈さんも私もバクアゲで制作に関わって参ります。

よって、これは紛うことなき『ブンブンジャー』バクアゲ49。大也たちの活躍は、まだまだ続いていきます。物語のスタートを楽しみにしていてください。

久慈麗人(コミック企画プロデュース)コメント

放送が終わっても、応援屋のみなさんの愛と熱量、ずっと届いていました。

その声に背中を押されて、「まだ届けられていない物語」が動き出しました。

シリーズでは前例のない形かもしれませんが、東映特撮の在り方はもっと自由でいいですよね。

「誰も見たことがない景色を見るために、みんなで走って面白がる」

それがこの作品のエンジンなので。

心の助手席のブンブンジャーたちも、背中を押してくれている気がします。

だからまたちょっとだけドライブにつきあってください。

快くご協力してくださった冨岡先生とマンガ制作チームのみなさん、そしてTTFCを支えてくださっているファンのみなさんに心から感謝します。

――ここからが、bonus lap だ! ブンブンジャーは終わらない!

第1弾『formation lap 情報屋の秘密』期間限定で無料配信

また、『bonus lap 調達屋の帰還(リターン・オブ・ザ・若旦那)』の制作決定を記念して、第1弾『formation lap 情報屋の秘密(ユア・アイズ・オンリー)』が期間限定で無料配信決定。これまでTTFC会員(有料)だけが読み放題だった『formation lap 情報屋の秘密』全6話が、10月13日10時より12月31日までの期間限定で、TTFCアプリをダウンロードすれば読めるようになる。

