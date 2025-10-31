TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』(毎週金曜22:00～)で九条玲香役を演じている野呂佳代が、本作での役作りや共演者たちとの撮影の様子などを語った。

九条玲香役の野呂佳代

波瑠と川栄李奈がダブル主演を務める本作は、正反対の人生を歩んできた花村薫(波瑠)と日高茉海恵(川栄李奈)が、禁断の“フェイクマミー(ニセママ)”契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。

野呂が演じているのは、規律と伝統を重んじる名門私立・柳和学園小学校の保護者組織「柳和会」会長の九条玲香。夫が文部科学大臣という後ろ盾もあり、柳和学園内ヒエラルキーのトップに君臨する。

「自分とは真逆すぎて」玲香のモデルは複数存在

――最初に本作の脚本を読んだ時、どんな印象を受けたか教えてください。

私は昔から『スウィート・ホーム』(1994年)という子どものお受験ドラマがすごく好きで、今でも年に1回は必ず通しで見ているんです。子どものお受験を題材にいろいろな性格のお母さんたちや子どもたちが登場する物語なんですけど、このドラマの世界観が大好きで。『フェイクマミー』は、お受験が終わってからのお話ですが、このドラマと近い部分もあるので、脚本を読んでいてとてもワクワクしました。とにかく頑張ろう！って思いましたね。

――野呂さんが演じる九条玲香は保護者組織「柳和会」の会長という役柄です。野呂さん自身、玲香についてどんな印象を受けましたか？

自分とは真逆過ぎて(笑)。私は普段、ラフな感じで生きているタイプなので、品格とかいろいろと学ぶ必要があるなと。でも真逆の人物だからこそ、演じるのはすごく楽しみだなと思いました。

――自分とは真逆のキャラクターを演じるにあたり、実際に準備されたことはありますか？

まずは子どものお受験というものがまったく分からなかったので、子どものお受験を経験した友達に取材させてもらったり、あとはおぎやはぎ・小木(博明)さんともともと仲が良いんですけど、小木さんの奥さんがすごくいろいろなこと知っている方なので、お話を聞きに行きました。他にも賢いお仕事をしている方のYouTubeを見たり、子育てについて語っているインフルエンサーの方の動画を見たり。そうやって学んだことに、自分なりにオリジナリティを加えたのが九条玲香というキャラクターになっています。

――玲香は“クセ強”というのも特徴の一つかと思うのですが、そのあたりはいかがでしょうか？

クセが強いキャラクターを演じるのは好きなんです。だけど、どのくらいクセの強さが求められているかは作品の世界観によって違うので、撮影が始まる前に聞きました。今回の役は極端に強過ぎるクセではないとのことだったので、面白く作る時は強めに、普通の時は目立ち過ぎないようにというバランス感を大切に演じています。

――野呂さん自身が「柳和会」に入ったら、どんなポジションになると思いますか？

嫌です、入りたくないです(笑)。強いて言えば賑やかしですよね。あと、第4話では学園で開催される保護者主催の特大イベント“ファミリーデー”が舞台になるんですけど、そこで薫が田中みな実さん演じる(本橋)さゆりを助けようとサポートする、みたいな場面があるんです。そういうポジションだったらできるかもしれないです。薫ほど自分は正義感が強いかは分からないですけど、人を助けたいとか、何かしら関わりたいタイプではあるので。

きっかけをくれた波瑠と再び向き合って

――撮影現場の雰囲気はいかがですか？

とても面白いです。「柳和会」の“三羽烏”の園田美羽を演じる橋本マナミさんと、白河詩織を演じる中田クルミさんといることが多いので、3人でずっとしゃべっています。撮影の相談とかももちろんしますし。波瑠ちゃんや、今回から「りっちゃん」って呼ぶことにしたんですけど、川栄李奈ちゃんたちもいる時は、逆にうるさ過ぎて迷惑じゃないかな？って思うぐらい、とにかく楽しくやっています。

――波瑠さんとは何度か共演歴もあり親交が深いそうですが、今回、野呂さん演じる玲香は波瑠さん演じる薫と対立する役どころです。実際に共演されてみていかがでしょうか？今回の役どころについて何かお話はされましたか？

波瑠ちゃんとはいつもゲームをやったりするので、撮影が始まってからもゲームのボイスチャットでつながっていろいろお話はしました。先日、お互い意見を言い合うシーンの撮影があったのですが、すごく緊張しちゃって。撮影が始まる前までは、お互い目を合わせて「大丈夫」って言っていたのに、リハーサルが始まったら急にすごく緊張しちゃいました。私が今、こうやってドラマにたくさん出られるようになったのは、波瑠ちゃんと共演した『Night Doctor』(フジテレビ系／2021年)というドラマがきっかけだったと自分では思っているんです。だから、そういうことも考えちゃって。波瑠ちゃんと対峙するようなシーンを演じて、こういう気持ちになるんだということは新しい発見でした。緊張はしましたけど、撮影自体はすごく楽しかったです。

“りっちゃん”川栄李奈との共演は同じ出身だから落ち着く

――同じAKB48出身の川栄さんと同じ作品に出演することについてはいかがでしょうか？

りっちゃんは卒業生の中でもすごく素晴らしい活躍をしていて、尊敬できる部分がたくさんあるというのは、本人には言っていないですがよく他のメンバーとも話しています。グループで一緒だった時期はあまりないのでこれまで一緒に仕事をしたことも数えられるくらい。今回一緒にやってみてすごく明るくてハキハキしていて、場を和ませる力が素晴らしいなと思いました。女優としても、前から勝手にお姉さんとかファンみたいに見守っていたんですけど、改めて撮影現場で一緒になって「やっぱりこの子はすごいな」って思いました。

――波瑠さんのように川栄さんと一緒の場面で緊張したりは…。

それが、りっちゃんに対しては緊張しなくて(笑)。対立するというより、ちょっと面白くなるシーンを先に撮ったからかもしれないですが、楽しかったです。変な安心感というか、やっぱり出身が一緒ということもあって、心が落ち着くんですよね。だから、すごくいい安心感を抱きながら演じられたんだと思います。

キャラクターが集結！三羽烏の矛先に注目を

――今後の撮影で楽しみにしていることは？

(黒木竜馬役の)向井(康二)さんとは今のところ撮影でお会いする機会がなくて。前にSnow Manさんの番組に出演したこともあるんですけど、その時は私が大勢のゲストの中の一人という感じだったのでちゃんとお話できていないんです。向井さんはいろいろなバラエティ番組にも出演している方なので、お話ができるタイミングがあったらうれしいなと思います。今回の共演を機に仲良くなれたらうれしいです。

――第4話では柳和学園で保護者が中心になってファミリーデーが開催されます。改めて見どころをお願いいたします。

第4話では初めていろいろなキャラクターが一堂に会するので、ここからまた波乱が巻き起こっていくんだろうなというストーリーになっています。三羽烏と薫たちとの関係がどうなっていくのか。ぜひ、そういったところに注目していただきたいです。

