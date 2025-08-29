セガフェイブは、セガのゲームキャラクター「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」を日本オリジナルデザインでグッズ化した『SONIC & FRIENDS』と、サンリオキャラクターがコラボした『SONIC & FRIENDS Sanrio characters』のぬいぐるみとマスコットを2025年秋に発売する。

8月28日、東京おもちゃショー2025にて、ソニックとハローキティが揃って登場し、『SONIC & FRIENDS Sanrio characters』のぬいぐるみを除幕式形式で初披露した。

『SONIC & FRIENDS』と「サンリオキャラクターズ」は、「ソニック」✕「ハローキティ」、「テイルス」✕「シナモロール」、「エミー」✕「マイメロデイ」、「ナックルズ」✕「クロミ」、「エッグマン」✕「ポムポムプリン」、「シャドウ」×「ハンギョドン」のコラボレーション。除幕式ではこの秋発売となる商品が発表された。

11月7日に発売されるのは、「SONIC&FRIENDS Sanrio characters ぬいぐるみM」(4,950円)と「SONIC & FRIENDS Sanrio characters マスコット」(2,420円)。「シャドウ×ハンギョドン」は12月11より発売となる。

除幕式ではソニックとハローキティが登場し商品を披露したほか、本コラボを手掛けるセガフェイブの取締役・宮崎奈緒子が、「本商品は世界のソニックと、世界のハローキティがタッグを組んで、とにかくカワイイ『ジャパン IP』を日本から世界へ発信しようと、セガからサンリオさんにお話を持ち掛け、本プロジェクトが進行しました。こちらのコラボ商品が、手に取ったお客様のお気に入りのひとつとなっていただければ」など、世界の「ソニック」と「ハローキティ」がコラボに至った経緯やアジア展開など今後の展望を語った。