タカラトミーは10月31日より、『寿司トミカ』シリーズ第1弾「寿司トミカ 其の一(そのいち)」の予約受付を、タカラトミーモールにて開始している。

寿司トミカ 其の一

『寿司トミカ』は、寿司ネタをリアルに再現している一方で、シャリ部分に運転席やお米型の座席シート、醤油カラーのタイヤ、ナンバープレートを配置するなど、トミカならではの要素が詰めこまれている。

「トミカ職人」の“匠“の技術と“粋”な発想で、ネタの特性に合わせた塗装・質感など、細部まで丁寧に造形が施されており、食欲をそそるような“シズル感”の演出にもこだわっている。実際の寿司サイズ(マグロ本体・W25㎜xH27㎜xD63㎜)にしているのもポイント。

その第1弾として発売される「寿司トミカ 其の一」では、「まぐろ」「大とろ」「たまご」「いか」「あなご」「えび」の寿司ネタ6種がラインナップされており、それぞれに“お皿”型の台座が付属する。

価格は1,100円。12月下旬より、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、専門店「トミカ・プラレールショップ」に登場。それに先立ち、10月30日よりタカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」にて予約受付が行われている。

(C)TOMY