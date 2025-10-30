クルマの祭典「ジャパンモビリティショー2025」(JMS2025)がいよいよ開幕した。トミカファンの皆さんも、この日を待ち望んでいたことだろう。今回は自称「トミカマニア」の筆者がJMS2025の報道陣向け公開日に潜入! トミカブースの「攻略法」を実地で考えてみたので、ご参考にしていただければ幸いだ。

買えるトミカは19種類! 人気が出そうなのは?

JMSをはじめとするクルマ関連の展示会でトミカは常連だ。「限定トミカ」を求める人たちの長い列はおなじみの光景となっている。JMS2025の一般公開は10月31日(金)から。会期は11月9日(日)までだ。

今回のJMS2025では「開催記念トミカ」12種類、「イベントオリジナルトミカ」4種類、「イベントオリジナルトミカプレミアム」2種類を会場限定で販売する。そのほか、一般販売にさきがけて「ドリームトミカ」と「トミカ ガレージ」も先行販売中だ。

トミカの担当者に「最も人気が出そうなアイテムは?」と聞いてみると、「今回の目玉は、『ネッツ兵庫 BS GR86 トヨタ GR86』だと思います」との返答が。筆者も同意見だ。会場には実際に「GR86/BRZ カップ」で活躍しているレーシングカーが展示されており、トミカもそのディテールを忠実に再現している。ぜひ会場で実車とトミカを比較してみてほしい。再現性の高さに驚くはずだ。

限定トミカ「ネッツ兵庫 BS GR86 トヨタ GR86」を詳しく。ディテールを見ていけば見ていくほど、かなり忠実な再現であることがわかってくる

個人的には開催記念トミカ「No.5 いすゞ エルフ」や「No.8 三菱ふそう エアロクィーン」あたりをオススメしたい。なぜなら、ジャパンモビリティショーのロゴが大きくはっきり見えるからだ。遠くから見てもジャパンモビリティショー限定のトミカであることが一目瞭然。デスクに飾ってもいいし、お土産にしても喜んでもらえること請け合いだ。

とはいえ、ジャパンモビリティショーで買えるトミカは数が多くて目移りする。もし、どれを買えばいいか迷ってしまったら、最も好きな車種を買うことに尽きるというのが基本ではあるものの、もしここで指南するのであれば、一番人気になるであろう「ネッツ兵庫 BS GR86 トヨタ GR86」か、あるいは開催記念トミカ12台がセットになった「開催記念トミカ 12台セット」をオススメしたい。

自動車メーカー5社とコラボ! 実車とトミカを比べてみよう

トミカブースに行ったら、「トミカ55周年自動車メーカーコラボプロジェクト」という目玉企画をぜひともチェックしてみてほしい。トヨタ自動車、日産自動車、ホンダ、三菱自動車工業、スズキの自動車メーカー5社が、それぞれ「スープラ GT4 EVO」「フェアレディZ」「シビック タイプR」「デリカミニ」「ジムニー」を特別にデザインし、実車とトミカ、そしてデザインを担当した各デザイナーを展示・紹介しているコーナーだ。

このコラボトミカはジャパンモビリティショーの会場では購入できないが、オンラインサイトや量販店などでは各990円で購入可能だ。気になるモデルはオンラインサイトでチェックしてほしい。

また、1970年に6車種同時発売となった初代トミカから最新のトミカまでを年表形式で展示している「トミカ ヒストリー」コーナーは見応え満点だ。筆者が幼少期に買ってもらったトミカを見つけたときには、懐かしさが込み上げてくると同時に、しばらく見入ってしまった。

初代トミカは6車種同時で発売された

トミカ登場初期のブルーバード SSSクーペ(左)やクラウン スーパーデラックス(右)なども間近で鑑賞できる

トミカブースで限定トミカを買ったり、懐かしいトミカに見入ったりしていると、あっという間に時間が過ぎてしまう。JMS2025は見どころ満載のイベントなので、トミカブースを訪れるなら計画的に、という点を攻略法の最後に付け加えておきたい。