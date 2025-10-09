タカラトミーは12月5日より、「トミカ」ブランド初のファン感謝祭「55周年ファン感謝祭 TOMICA OWNERS MEETING」を、「AKIBA_SQUARE」(東京都千代田区)にて開催。10月15日12時より、LivePocket -Ticket-にてチケットの受付を開始する。

同イベントは、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」の誕生55周年を記念して、ファンに5年分の感謝を伝えるとともに、交流を図り、ともに未来を創り出していくことをコンセプトに開催されるファン感謝祭。主に、「ステージイベント」「展示」「ファン同志の交流の場」「グッズ販売」など、特に長きに渡りトミカを愛する大人のファンに向けたコンテンツで構成されている。

イベント初日は、ファンとともに祝うオープニングセレモニー(12月5日11時〜11時半)からスタート。イベントの見どころや新商品や新情報が発表され、11時半からは、ブランド史上最大となる5,000台の壁面展示「トミカウォール」をファンの方々と共創。来場者が持ち寄った「トミカ」やタカラトミー社員の想い出の「トミカ」を並べて制作するもので、寄贈された「トミカ」は、今後実施のイベントでも展示するという。

また、同感謝祭のためにデザインされた「エヴァンゲリオンレーシング」とのコラボトミカの実車が公開されるほか、自身のお気に入り「トミカ」で撮影できるリアルジオラマ、本物を感じる大人の工場見学など、多彩なコンテンツが展開される。

さらに、ファン同士の交流をはかる場として、ドリンクを飲みながら「トミカ」を語り合うコーヒーブレイクスペースが設置されるほか、本イベント初出しの記念トミカや新商品の先行販売、イベント記念グッズなどが販売されるファン必見の物販コーナーも用意されている。

「55周年ファン感謝祭 TOMICA OWNERS MEETING」トミカプレミアムRacing エヴァ RT 初号機 AMG GT3 EVO

また、同イベントでは、イベント会場のみで販売される商品や、イベント初登場商品の先行販売、イベント記念グッズなども登場する。

「トミカ」と「エヴァンゲリオンレーシング」のコラボレーションによる「トミカプレミアムRacing エヴァ RT 初号機 AMG GT3 EVO」は、実際のレースに参戦するイメージをもとにオリジナルのデザインを本イベントのために製作。価格は2,750円。

また、イベント開催を記念してアルミ製トミカ「日産NISSAN GT-R NISMO Special edition」も製作中。完全受注生産につき、イベント会場にて予約受付が開始される。価格は22万円。

「55周年ファン感謝祭 TOMICA OWNERS MEETING」トミカプレミアムGT-R 4MODELS Collection

加えて、SKYLINE 2000 GT-R(KPGC10)、SKYLINE GT-R(BNR32)、SKYLINE GT-R(BNR34)、NISSAN GT-R(R35) の4台がセットになった「トミカプレミアム GT-R4 MODELS Collection」(4,950円)のほか、「トヨタGR ヤリス カモフラージュバージョン」(880円)も登場する。

「55周年ファン感謝祭 TOMICA OWNERS MEETING」トヨタ GR ヤリス カモフラージュバージョン

開催期間は12月5日〜7日。「AKIBA_SQUARE」(東京都千代田区)にて無料・日時指定制にて開催される。なお、10月15日12時からLivePocket -Ticket-にてチケットの受付が開始(先着順)される。

