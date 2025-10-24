フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『あなたの遺伝子をください』を、24日から独占配信。藤野涼子、見津賢、岩男海史、柳ゆり菜らが出演している。

この作品は、妊活の裏にある夫婦関係のリアルを描くヒューマンドラマ。妊活を始めてから半年、夫・四宮拓実(岩男)からの協力もなく、思うように妊活ができない主婦・朋花(藤野)が、SNSで“精子提供”という言葉を偶然目にする。他人から“精子提供”を受ける選択をした朋花は、自称・大学生の工藤良樹(見津)と出会うが…。

「FOD SHORT」は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信。スマホでの視聴に最適化され、毎日5話ずつ無料で視聴可能となっている。

コメントは、以下の通り。

■藤野涼子

「タイトルを見て驚かれた方もいるかもしれません。

実は撮影中の私自身も、想像以上に深く心を揺さぶられる瞬間に何度も出会いました。

それぞれの事情を抱えた４人の登場人物は、きっとどこかでご自身と重なる瞬間があると思います。

その時、心の中に芽生える感情を、ぜひ最後まで見届けてください」

■見津賢

「最初に脚本を読ませていただいた時、ショートドラマとは思えないくらい物語の厚みと重さを感じました。

この作品は１人の女性の“妊活”から始まり、そこに関わる周りの人物達の人生を描いた群像劇です。

妊活は決してひとりでは出来ない。家族のカタチや夫婦のあり方、親子とはなんなのか。

多様性のこの時代で、今作を観た皆さんが何を感じ、考えるのか。

縦長ショートドラマの可能性を探りながら、監督、キャスト、スタッフの皆さんと丁寧に作り上げた作品です。ぜひご覧下さい」

■岩男海史

「僕自身も日々向き合う“結婚生活”や“妊活”を扱う今作。多くの方が“自分だったら”と考えてしまうでしょう。

気楽に見て欲しい反面、平穏な日常に強烈な物語を突き刺したいと思います。

縦型ドラマの中ではヘヴィな作品ですが、短いピースをサクサク繋ぎ合わせて楽しんで貰えると嬉しいです」

■柳ゆり菜

「私が演じた未来は、朋花とは違った思考をもつ女性です。

監督からは“未来だからこそ、朋花に言葉を響かせることができる”と言っていただき、役として達成しなきゃいけない壁を明確に認識して、撮影に挑めました。とても難しい問題を扱ったこの作品が見て下さる方には、どのように響くのか。反応がとても楽しみです」