俳優の奥野壮と豊田裕大がW主演するドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』が、フジテレビと同局の動画配信サービス・FODで2026年1月から放送・独占先行配信されることが21日、発表された。

原作はシリーズ累計150万部を突破した楢島さち氏の同名BL漫画。超真面目でピュアな先輩美容部員で、ロミーフェリーク東雲有楽町店のチーフとなった間宮棗(奥野)と、棗と出会ったことで仕事と誠実に向き合うようになり、愛する棗へまっすぐな想いをぶつけ る“スパダリ”の佐橋斗真(豊田)によるストーリーで昨年8月にドラマ化されると、FODの2024年「BL」カテゴリで年間ランキング1位を獲得した。

前作(FODほか各配信サイトで配信、Blu-ray＆DVDリリース)はドキマギする出会いから甘い同棲生活までが描かれたが、Season2では棗と斗真それぞれが仕事でステップアップしていく中でぶち当たる壁や、今後の人生について考えていく展開に。そして訪れる、まさかの遠距離恋愛の危機。2人の恋愛模様や仕事、そして家族の問題が変化していき、新たなキャラクターたちも登場する。

続編決定を受けた奥野と豊田のメッセージ動画では、「『コスメティック・プレイラバー Season2』が製作決定しました～!!」と奥野が発表すると、そこには豊田と一緒に満面の笑みで拍手をする2人の姿が。喜びあふれる2人は続編の製作に携わるのが初めてとのことで、豊田は「応援してくださる皆さまがいてのことだと思うので、ありがとうございます!」と改めてファンへ感謝の言葉を伝えた。

一方の奥野は「1を撮っている時は、2を作れるなんて思っていなかった。夢の話として“2をやりましょうね”と言ってたんですが、これが実現できてうれしいです!」と感慨深い様子。

そして、「『コスメティック・プレイラバー Season2』は冬、放送・配信予定です。それまでもう少しお待ちください!」と豊田が放送・配信時期を明かすと、「お楽しみに～」と2人で手を振りながら「冬! 冬!」と連呼していた。

スタッフのコメントは、以下の通り。

■原作：楢島さち氏

素敵な役者さんとスタッフさん、応援してくださるファンの皆さまのお力のおかげで、私もいち視聴者として楽しませていただいたドラマを再び作っていただけることになりました。脚本が完成していくまでの過程に関わらせていただき、制作チームの皆さんの熱量をありがたく感じながら、次はどんな作品になるんだろうとドキドキわくわくする日々を過ごしています。きっと前回よりもさらにパワーアップした作品になるのではと感じています。ファンの皆さまと一緒に放送を楽しみに待ちたいと思います!

■監督：進藤丈広氏

再び奥野くん、豊田くんと熱い日々を過ごしています。前回の放送から続編を望む沢山のご意見をいただきましたが、僕自身も強く望んでいました。ファンの皆さまに、シーズン2製作決定を早く言いたくて仕方がなかったです！二人を囲む新たなキャラクターも登場し毎日賑やかに撮影が進んでいます。パワーアップした“さはなつ”コンビをぜひお楽しみください!

■監督・助監督：杉山嘉一氏

ドラマ『コスメティック・プレイラバー』が皆さまの愛のおかげで帰ってきます。奥野壮くん&豊田裕大くんを筆頭に前作メンバーはもちろん、新しい仲間などあらゆる事がパワーアップ。話数も増えて、前作は助監督だった杉山も、その溢れる愛ゆえか監督をさせていただけることに。もちろん助監督としては全話に携わっております。原作、そしてドラマを愛してくださる皆さまを抱き潰すべく、キャスト&スタッフ、マジのガチの本気で萌えに燃えてます。棗と斗真の更なるイチャイチャをお楽しみください。

■脚本：金杉弘子氏

原作の楢島さち先生、演者の皆さまはじめ、この作品に関わってくださった非常に多くの皆さまのお力で、この度『コスメティック・プレイラバー Season2』を迎えることができました。そして何よりこの作品を愛してくださった皆さまに本当に感謝申し上げます。心と心の結びつきを超えた間宮と佐橋の新たなステージの先には一体どんな世界が待っているのか? 間宮と佐橋はきっと皆さんの身近にいます。彼らの導き出した答え、そしてさらに続く2人の未来を皆さんと一緒に紡いで行けたら幸いです。

(C)楢島さち・libre/ＮＢＣユニバーサル・エンターテイメントジャパン