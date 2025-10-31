「NARUTO -ナルト-」は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）において、1999年から2014年まで連載された、岸本斉史による大人気漫画です。落ちこぼれ忍者・うずまきナルトが仲間と共に成長し、「火影」という里一番の忍を目指す物語。幼少期に九尾の狐を封印されたことで孤立していたが、努力と友情を通じて周囲に認められていく。忍としての使命や仲間との絆、宿敵サスケとの因縁、戦争や平和の意味など、壮大なテーマを描くアクションと感動のストーリーとなっています。

海外でも非常に人気が高く、「ドラゴンボール」「ワンピース」と並ぶ世界三大少年漫画の一つとも言われています。特にアメリカやヨーロッパでは爆発的にヒットし、アニメの吹き替え版やネット配信を通じて幅広い層に親しまれています。

本作の主人公・ナルトは、木ノ葉隠れの里に住む忍。幼い頃に九尾の狐を体内に封印されたため周囲から孤立して育ちますが、「火影になる」という夢を胸に、努力と仲間の絆で成長していきます。明るく前向きで諦めない性格が魅力で、「まっすぐ自分の言葉は曲げねぇ！」という信念を貫く姿が多くの人に感動を与える、言わずと知れた人気キャラクターです。今回は、もしも「NARUTO 」が実写化されるなら、うずまきナルトを誰に演じてほしいかについて、マイナビニュース会員にアンケートを実施。上位にランクインした俳優をご紹介します。

「NARUTO」をもしも実写化するなら、うずまきナルトを演じてほしい俳優は? (自由回答より集計)

1位：菅田将暉（10票）

2位：佐藤健、山﨑賢人（8票）

4位：中尾明慶（6票）

5位：横浜流星、二宮和也、鈴木福（5票）

続いて、ランキングの概要とコメントをご紹介します。

1位：菅田将暉（10票）

第1位に輝いたのは、菅田将暉。1993年生まれで、2009年に『仮面ライダーW』で俳優デビュー。その後『共喰い』『あゝ、荒野』『花束みたいな恋をした』などで高い演技力を評価されました。役ごとに全く異なる顔を見せるカメレオン俳優として知られ、映画賞などを多数受賞。音楽活動でも「さよならエレジー」などのヒット曲を持ち、幅広い分野で活躍しています。ユーザーコメントでは「見た目が似ている」という声や、その演技力の高さから実写化に向いているというような声があがっておりました。

オススメコメント

ビジュアル的に合っていると思う（20代男性）

破天荒な感じが出せそうなので（40代女性）

見た目、元気でヤンチャそうなかんじ（40代女性）

2位：佐藤健（8票）

第2位には佐藤健がランクイン。1989年生まれの埼玉県出身で、高校時代にスカウトされ俳優デビュー。2007年のドラマ『仮面ライダー電王』で主演を務め注目を浴び、その後ドラマ『ROOKIES』『天皇の料理番』『恋はつづくよどこまでも』などで幅広い役を演じ人気を確立します。映画『るろうに剣心』シリーズでは緻密な殺陣と迫真の演技で国内外から高く評価され、代表作となりました。第41回日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞するなど実力派としての地位を築き、世代を代表する俳優とされています。

実写版『るろうに剣心』の演技が好評だったため、今回も適任という声が挙がっておりました。

オススメコメント

るろうに剣心の再現性が良かったため（30代男性）

るろうに剣心の演技で役として素晴らしさを感じたから（40代男性）

2位：山﨑賢人（8票）

同率2位に山﨑賢人がランクイン。1994年生まれの東京都出身で、ドラマ『デスノート』や映画『orange』『キングダム』シリーズなどで人気を確立しました。爽やかなルックスと繊細な演技で幅広い世代から支持され、漫画原作の実写化作品でも高い評価を受けています。『キングダム』では主人公・信を熱演し、アクションと情熱的な演技で俳優としての実力を示しました。代表作となった実写版『キングダム』の主人公・信も、ナルトと同じく熱血キャラであり、そのイメージから適任と答えた人が多かったのかもしれません。

オススメコメント

明るさと熱血感をうまく演じることができる俳優だと思うから（30代男性）

漫画の実写といえばこの人（40代男性）

4位：中尾明慶（6票）

第4位には中尾明慶がランクイン。1988年生まれ、東京都出身です。2000年代初頭から子役として活躍し、ドラマ『WATER BOYS2』で注目を集めました。その後も『ROOKIES』『クライシス』『君と世界が終わる日に』など幅広い作品に出演。明るく親しみやすいキャラクターと確かな演技力で人気を得ています。 笑った顔がナルトと似ているなど、ユーザーコメントでも「顔つきが似ている」という声が挙がっておりました。

オススメコメント

顔つきが似てると思うから（40代男性）

とても似合いそうだなと思いました（40代男性）

5位：横浜流星（5票）

5位には横浜流星がランクイン。1996年生まれの神奈川県出身で、スカウトをきっかけに芸能界デビュー。ファッション雑誌のメンズモデルを経て、2012年「仮面ライダーフォーゼ」にてテレビドラマ初出演を果たしています。2023年、主演映画「春に散る」の役作りの一環としてボクシングプロテストに合格したことも大きな話題となりました。「ヴィレッジ」「春に散る」での演技が評価され、第48回報知映画賞 主演男優賞を受賞、2025年の第48回日本アカデミー賞では映画「正体」にて最優秀主演男優賞を受賞しています。

「NARUTO」はアクションシーンも見どころのひとつ。アクションの得意な俳優として横浜流星を思い浮かべた人も多かったようです。

オススメコメント

アクションのできる演技派の役者だから（40代男性）

アクションが良さそう（40代男性）

5位：二宮和也（5票）

同率5位に二宮和也がランクイン。1983年生まれで、1999年に嵐としてデビュー。アイドルだけでなく、俳優としても高く評価され、2006年公開の「硫黄島からの手紙」にてハリウッドデビューも果たしています。また、YouTubeにも活躍の場を広げ、2021年に「よにのちゃんねる」を開設しています。

5位：鈴木福（5票）

こちらも同率5位にランクインしたのが、鈴木福。2004年生まれの東京都出身で、1歳の時にNHK教育の「いないいないばあっ!」に出演し、芸能界デビュー。2011年に「マルモのおきて」に出演して大ヒットとなり、子役として数々の作品に出演。現在も俳優やタレントなど、マルチに活躍しています。

まとめ

「NARUTO -ナルト-」をもしも実写化するなら、うずまきナルトを演じてほしい俳優ランキング、1位は菅田将暉でした。雰囲気が似ていること、演技力の高さが評価され、多くの票が集まったようです。みなさんは「うずまきナルト」にどんな俳優を思い浮かべますか? 想像しながら作品を楽しむのも面白いかもしれませんね。

調査時期: 2025年9月8日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 247人

調査方法: インターネットログイン式アンケート