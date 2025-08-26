通信カラオケ・JOYSOUNDが展開するエンターテインメント・プラットフォーム「X PARK」では、VTuberファンと“推し”の新しい出会いや応援体験を提供するイベント『ぶいから夏フェス2025～推しと、夏、歌おう～』を、8月29日～9月14日の16日間、「JOYSOUND X1」を導入の全国の対象カラオケ店舗で開催する。

「X PARK」は、カラオケルーム同士をリアルタイムにつなぎ、離れた場所にいる人たちが、その場に一緒にいるかのように過ごすこともできるサービス。

今回のイベントは、全国のカラオケルームを活用した1対1のVTuberファンミーティングや、オンライン投げ銭、ランキング特典など、リアルとデジタルを融合させた体験型フェスとなる。チケットを購入し、1枠1時間、事前予約制で、身近なカラオケルームで推しとリアルタイムにつながり、歌ったり、会話を楽しんだりできる。

参加VTuberの投げ銭などによる推し活によるランキング特典として、1位のVTuberは、オリジナル楽曲プロデュース、配信デビュー(TuneCore等音楽配信サービスでリリース)、楽曲が全国のJOYSOUNDでカラオケ配信(12月予定)が行われる。また、1～5位の共通特典で、プロモーション映像を全国のJOYSOUNDルーム内に流れる曲間CMとして放映予定(10月予定)。

出演VTuberは、以下の通り(予定)。

黒守 珠々／水野 ルビー／彩水 凛兎／緑石 ルーヴ／愛生 和音／ひみつのえみるちゃん／苺 あやか／眠井 らむ／花伝 ラテ／紅玉 ルビア／百花桴 みつ／鳴門 るな／蒼凪 好／リライル・トランシー／夜桜 玲音／天使系あいどる・るん／すいれん／おめがまる／白丘 めこ／兵藤 ジン／卯月 あおい／狼狽 ゆき／綾瀬 にゃる／白城 小梅／はかねう／時山 とこ／夜桜 みこ／牙街 きさも／甘咲 琴音／白雪くも／音城 遊舞／愛咲 ゆり／星屑 みあ／白縫 るか／美波 ちる／乙華 らぶ／水川 サラ／天音 星藍