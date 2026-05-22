「魔法科高校の劣等生」シリーズ3度目の楽曲提供…LiSA「もう第3の『Rising Hope』は作れません！」新曲「YES」に込めた思いとは？

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。5月16日（土）の放送には、LiSAさんが登場！ 5月8日（金）にリリースされたデジタルシングル「YES」について伺いました。遠山：LiSAさんは、5月8日（金）に新曲「YES」を配信リリースされました。おめでとうございます！LiSA：ありがとうございます！潮：こちらは劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」の主題歌となっております。遠山：このアニメシリーズに楽曲を提供するのは3回目で、最初は2014年の第1シーズンのときに、UNISON SQUARE GARDENの田淵（智也）さんとともに作られた「Rising Hope」。その次の「Shouted Serenade」（「魔法科高校の劣等生」第3シーズン主題歌）は約2年前？LiSA：そうですね。遠山：そこから今回も「LiSAさん、お願いします」ということで、劇場版の主題歌のお話があったわけですが、そのときはどのようなお気持ちでしたか？LiSA：もう「第3の『Rising Hope』は作れません！」と思っていました（笑）。遠山：ハハハ（笑）。それは、もう出し切っているし、描き切っているから？LiSA：そうです。遠山：そんな思いもありながら、どのように楽曲制作を進めていったのですか？LiSA：今回は劇場版ということもあって、「Rising Hope」「Shouted Serenade」のような、“戦い”を主軸とした自分自身を貫いていく楽曲というよりは、“自分の気持ちを貫く”という意味では一緒なんですけど、ヒロインの気持ちに寄り添った楽曲です。スタッフさんから「少し頑張り屋さんのヒロインの気持ちが吐露されてしまうような、その気持ちがちょっと爆発してしまうような、感情的な楽曲が欲しいんだ」というお話をいただいたので、それだったら、新しい「魔法科高校の劣等生」の楽曲として作れるかもしれないと思って、「やらせてください」と言わせてもらいました。遠山：今回も作詞はLiSAさんですもんね？LiSA：はい、作詞させていただきました。また、今回はRe:nameの高木（一成）さんに作曲していただいたんですけど、監督がどの場面で流れるかをすごく丁寧に教えてくださったので、高木さんからいただいた楽曲に合わせながら、言葉を紡いでいきました。遠山：劇場版ですから約2時間の物語があったうえで、最後に自分の曲が流れるじゃないですか。それって、ファンの皆さんとか、作品のなかの人たちの気持ちもすべて包むというか……。LiSA：（作品を）総括するような楽曲が主題歌の役割ですよね。遠山：それって、結構すごいことですよね。当然、僕らは作ったことがないから分からないけど。LiSA：やっぱり、プレッシャーはすごく大きかったですけど、私も（作品を観て）共感したところでもあり、「本当のことしか歌いたくない」という信念を持って作っているので、1回、自分自身のなかに作品を入れて、そのなかから抽出した、自分も共感できるような真実を、LiSAとして歌わせてもらっています。次回5月23日（土）の放送は、緑黄色社会・長屋晴子さんをゲストに迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ