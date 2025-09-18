通信カラオケ・JOYSOUNDでは、推しのVTuberと一緒にカラオケハパーティーをしているような臨場感を味わえるライブイベント「バーチャルカラオケパーティー」を、エンタテイメント・プラットフォーム「X PARK」を活用して開催。第1弾として、10月4日にバーチャルアイドルグループ・えのぐのライブが決定した。

「えのぐ」は、2018年3月に結成した、鈴木あんず、白藤環、日向奈央によるVRアイドルグループ。2019年、 21～24年には世界最大級の女性アイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL」にバーチャルタレントとして唯一出演し、2023年に同イベント内で開催された「アイドル総選挙」では予備選挙1位でグランドフィナーレに立ち、本選挙では3位という結果を残した。

2024年1月に所属事務所より独立。「えのぐ合同会社」を設立し、自らのプロデュースを行うかたわら『VRide!』などライブイベントの制作など、リアルとバーチャルの壁を越えて「アイドル」という文化を楽しむ未来を目指して活動するグループだ。

今回の「バーチャルカラオケパーティー」は、10月4日17時開演(入場開始は16時30分)。チケット代は3,000円で、45枚限定販売。別途カラオケルーム料金が発生する。チケット販売は9月20日(12:00～)に先着順で行われる。

また、出演希望者も募集しており、専用フォームから応募が可能。選考の上、出演候補者となった人には随時X(Twitter)のDMで出演概要を送付する。