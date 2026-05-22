プロゴルファー・葭葉ルミ 松任谷由実の言葉に“プロアスリートの視点”で深く共感した理由

TOKYO FMグループの「ミュージックバード」が制作し、全国のコミュニティFMで放送中のラジオ番組「WEEKLY GOLF REVIEW」のワンコーナー「葭葉ルミのワンダー！ルミちゃんラジオ supported by 富士住建」（毎月第1金曜16:00～16:45）。女子プロゴルファーの葭葉ルミ（よしば・るみ）選手がパーソナリティを務め、コースで見せる真剣な表情とは一味違う、葭葉プロの等身大の思いをお届けしていきます。

5月22日（金）の放送では、彼女の音楽好きな一面をフィーチャー。物心ついたときからずっと聴き続けているという、アーティスト・松任谷由実をピックアップしました。

◆音楽が好きになった原体験はユーミン

プロゴルファー・葭葉ルミの日常は、常に「移動」と隣り合わせです。試合から試合へ、全国のゴルフ場を飛び回る長い移動を支えているのが「音楽」です。最近ではヒップホップに傾倒し、3年ほど前からラップの面白さに目覚めたといいます。フェスで生のパフォーマンスを見て大ファンになった「Creepy Nuts」を好んで聴き、後輩プロたちと流行りのアイドルソングや流行りの曲を一緒に聴いてリラックスすることもあるそうです。

彼女の音楽体験の原点であり、物心ついたときからずっと聴き続けているというアーティストが、松任谷由実。葭葉とユーミンの出会いは、母親の影響でした。大ファンである母親に連れられ、幼い頃から毎年冬になると、新潟県の苗場スキー場で開催されるライブに足を運んでいたといいます。

長年、彼女の音楽に触れてきた葭葉は「やっぱり癖のある声ですよね。高いんだけど、なんかちょっとハスキーとでもいうのかな？ でもすごい聴きやすいし、歌いやすいし、どの世代も知っている曲もありますからね」とユーミンの魅力を分析します。

今年の2月も家族で苗場を訪れた葭葉は、その年のライブテーマであった「オリエンタル」というキーワードに、プロアスリートならではの視点で深く共感。アジア的でエキゾチックな日本とは違う非日常の世界観。ユーミンがMCで「何年かに1回はやりたくなっちゃう」と語ったその心理を、自身の本業であるゴルフに重ね合わせます。

「ゴルフってちょっと我慢するスポーツじゃないですか。私もなんか刺激がほしいなって思うときがあるので、『ちょっと共感するなぁ』みたいな。自分がいつもやっていることとは別の刺激が欲しいって思ったときに、ユーミンさんは多分『オリエンタル』をやりたいって思うんでしょうね」とジャンルは違えど、第一線で表現し続ける女性同士のシンパシーを感じたようです。

◆葭葉ルミが選ぶ「ユーミン名曲ベスト5」

ここで、ユーミンの長年のファンである葭葉が、個人的な感性で選んだ「ユーミンソング・ベスト5」を番組内で発表しました。

【第1位】14番目の月

母親とともに大好きだと語る、葭葉のイチオシ曲。「曲のリズムが好きとか、あとはサビの感じが好きとか、そういう感じですね。この曲マジでいいんですよね。なんか夜とかに聴きたくなっちゃう」と、その心地よいメロディラインを絶賛。

【第2位】中央フリーウェイ

言わずと知れたドライブソングの名曲。関東の馴染みある地名や景色が歌詞に登場することから「自分の知っているところの名前が出てくるからすごい情景を思い浮かべやすくて、スッと聴ける曲です」と、移動の多い彼女らしいお気に入りの理由を明かしました。

【第3位】BLIZZARD

苗場のライブには絶対に欠かせない、会場が最高潮に盛り上がる鉄板曲。サビに入った瞬間に観客全員が一斉に手を挙げてウェーブを作る演出が印象的で、「みんなで手を振って、曲に合わせながら（全員が）一体になる感じがすごい好きな曲です」と、ライブの臨場感を熱く語る一幕も。

【第4位】埠頭を渡る風

少しハイテンポでありながら、ただ明るいだけではない切なさを秘めた雰囲気がツボのようです。「もう本当に好きなんですよね。これは歌いたいなって思える曲です。まあ難しいんですけど」と、憧れの1曲として挙げました。

【第5位】DESTINY

イントロから一気に引き込まれるアップテンポな楽曲。「これも結構アップテンポな曲で、これも歌いたい曲かな。頭からちょっと離れなくなる曲って感じですかね」と、その中毒性の高さにも触れました。

◆人々の「季節」であり続ける偉大さ

アニメや映画の主題歌などを通じて、どんな世代の人でも必ず一度は耳にし、口ずさめる曲が数え切れないほどあるユーミンの世界。ツアーを戦うプロのアスリートとして、葭葉は「ずっと長く愛されることって本当にすごいことだし、やっぱりアーティストってすごいなって思います」と深いリスペクトの思いを伝えました。

さらには「春、夏、秋、冬といったらこの曲みたいなものがたくさんあるので、新しい季節が来るたびにユーミンさんの曲が流れてきたりとかすると、はっとさせられます」とも。日本人の四季折々の思い出には、いつもユーミンの音楽が寄り添っているのだと語りました。

＜番組概要＞

番組名：葭葉ルミのワンダー！ルミちゃんラジオsupported by富士住建

放送日時：毎月第1金曜日（1週目）16:00～16:45

パーソナリティ：葭葉ルミ

番組Webサイト：https://musicbird.jp/cfm/timetable/wgr/