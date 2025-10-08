通信カラオケ・JOYSOUNDは、VTuber「まるぱも」のメジャーデビューを受け、ボカロのカバー曲「カミサマネジマキcovered by まるぱも」を8日に配信リリースした。

「まるぱも」は、ライバー事務所「JOYSOUND LIVER PROMOTION」の所属ライバー。JOYSOUNDが、業界で培ってきたノウハウを活用し、音楽や歌を愛すライバーの活躍をバックアップすべく、2023年1月に発足した事務所だ。

8日には、Imgramox MusicのYouTubeチャンネルにミュージックビデオが公開されるほか、今後ミュージックビデオを背景に歌える「本人映像カラオケ」として、JOYSOUNDを導入する全国のカラオケ店舗にも配信される予定。

「まるぱも」は、歌に特化したライブ配信アプリ「ColorSing」を中心に配信活動を行っており、同アプリ内のイベントで見事勝ち抜き、今年8月に行われた「Lucky Fes’25」のオープニングアクトとして出演を果たした。また25日には、福岡で開催される事務所ライブ「JOYSOUND LIVER PROMOTION Real Live in FUKUOKA」にも出演する。

配信リリースされる「カミサマネジマキcovered by まるぱも」について「まるぱも」は、「リズムや音程、コーラスなど全てにおいて難易度の高い曲ですが、原曲の疾走感や力強さを最大限活かしつつ、まるぱもらしさ全開で歌い上げました! 痺れる歌声に、まるっと虜になぁれ!」とコメントしている。