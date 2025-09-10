通信カラオケ・JOYSOUNDの映像コンテンツサービス「みるハコ」に、女性VTuberグループ・ホロライブ所属の大神ミオの初ソロライブの映像が、10月11日から11月10日まで登場する。

『大神ミオ 1st Live.「Our Sparkle」』

このライブは、9月10日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催された『大神ミオ 1st Live.「Our Sparkle」』で、対象機種は、JOYSOUND X1／JOYSOUND MAX GO／JOYSOUND MAX2／JOYSOUND MAX。視聴するためのチケットは1人あたり2,000円(税込・別途室料)で、9月10日20時30分から11月10日23時59分までの期間中、「みるハコ」WEBサイト特設ページで販売する(※コンビニ・ペイジー決済は11月8日23時59分まで)。

また、限定グッズ付きチケットも販売。アクリルコースター付き3,000円、アクリルキーホルダー付き3,500円、アクリルジオラマ付き4,000円(各1人あたり／税込・グッズ送料・室料別途)で購入できる。

さらに、10月11日から「みるハコ」で配信される『大神ミオ 1st Live.「Our Sparkle」』を視聴する様子を写真に撮影し、X(Twitter)に投稿すると、抽選で5人に「大神ミオ直筆サイン入りライブポスター」をプレゼント。

JOYSOUNDの対象機種を導入のカラオケ店舗で、「うたスキ」(登録無料)にログインの上、課題曲である大神ミオのソロ名義の曲を1曲以上歌唱し、特設ページの応募フォームから必要事項を記入することで、「大神ミオ直筆サイン入りTシャツ」が抽選で5人に当たるキャンペーンも開催する。