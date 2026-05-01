真実に、あと一歩まで近づいたはずだった。追い続けてきた“あの日”の断片が、ようやく一人の男へとつながる。だが、その口は固く閉ざされたまま――。兄弟はそれでも前に進むしかない。その矢先に起きた、ひとつの死。なぜ被害者は逃げなかったのか。残された違和感が、新たな闇の入口を静かに開いていく。

動き出す新たな事件――交錯する“過去”と“現在”

5月1日に放送されるTBS系ドラマ『田鎖ブラザーズ』(毎週金曜22:00～)第3話では、刑事の兄・真と検視官の弟・稔が長年探し続けてきた重要人物・津田(飯尾和樹)の所在がついに判明する。しかし、津田は末期癌で昏睡状態に。事件の真相に迫る決定的な証言は得られない状況だった。

31年前の事件以降、すべてを背負い続けてきた兄・真。その姿を見てきた弟・稔は、ある決断を下し、単独で行動を開始する。

一方、兄弟の管内では新たな事件が発生。住宅火災による放火殺人事件で、被害者は一人暮らしの20代女性。事件直前に連絡を取っていた友人によると、「東郷」という男につきまとわれていたという。

被害者は避難できたはずだが、その場に留まり命を落としていた。不自然な行動に疑問を抱いた真と稔。現場検証を進める中で、稔はある物証を発見する。それは、放火事件に隠された謎を解き明かす“鍵”だった――。