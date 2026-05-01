なんでもいいからテレビに映り込みたい…その一瞬のために無職のホームレス生活を続けながらカメラがある場所を転々とする58歳。映り込みに人生を捧げる男の奇妙な暮らしとは――。

フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、カメラのある場所を求めて日本全国に足を運び続ける増井孝充さんを追った「あしたもテレビの片隅で～映り込みに捧げる奇妙な人生～」を、3日に放送する。

WBCのパブリックビューイングに参加する増井孝充さん

「ほんの一瞬でもいいから…カメラに映りたい」という心に芽生えた欲求のために、家も仕事も捨てて人生の全てを懸ける増井さん。彼が追い続けているのは、テレビや映画の画面に「映り込む」こと。自らを“エキストラの帝王”と名乗り、スポーツイベントの中継画面や生放送の観覧席、さらに映画やドラマのエキストラ出演まで、カメラのある場所を求めて日本全国に足を運び続けている。

彼はただの目立ちたがり屋ではない。カメラの位置や人の流れ、映る瞬間を予想し、何時間も前からその一瞬を待ち続ける。目指すのは、たった1カット。ほんの数秒でも画面の中に存在することが、自分がこの世界で生きている証になると信じてきた。

45歳で会社を辞めてからは、実家を飛び出し、日雇いの仕事で食いつなぎながらのホームレス生活。全ては「画面に映り込む」ため。だが、人一倍目立とうとする姿勢は、時に周囲との摩擦を生み、エキストラ仲間から煙たがられたり、現場で出入り禁止となることも一度や二度ではない。それでも、「映りたい」という思いは尽きることがない。

13年ぶりに実家を訪れた増井さんが見つけたのは一着のダウンジャケット。彼の映り込み人生の原点がそこにあった。

なぜそこまでして画面の片隅に自分の居場所を求め続けるのか。映り込みに全力を捧げる男の奇妙な人生を、渋谷凪咲のナレーションで見つめていく。

公園でホームレス生活

(C)フジテレビ