5月7日にデビューを控えるアイドルデュオ・ROIROMが、デビュー後初の単独ライブ『ROIROM 1st Concert 2026 “MYSTIQUE”』を7月19日・20日に神奈川・横浜アリーナで開催することが決定した。昨年11月には、デビュー前にもかかわらず有明アリーナで約2万人を動員した本多大夢と浜川路己。浜川は「『神秘的×ユニーク』をテーマに、楽曲制作からステージづくりまで自分たちでも関わらせて頂きながら、準備しています」と意気込んでいる。

ROIROM

これは、4月30日深夜にスタートした冠番組『ゲストはROIROM』(日本テレビ、毎週木曜24:59～)の番組内で発表されたもの。ROIROMは5月7日にデビューを控えており、結成から1年の集大成を体現する特別なライブとなる。

昨年11月には、デビュー前にもかかわらず有明アリーナで初のショーケースを開催し、約2万人を動員した2人。今回の横浜アリーナ公演では、未配信曲を含む楽曲や、ROIROMらしいジャンルレスなパフォーマンスが披露される予定だ。

本多は「デビュー後初の単独ライブを横浜アリーナでやらせていただけること、とても光栄に思っています」とコメント。「披露させていただく楽曲のほとんどが未配信のものですが、誰でも楽しめる構成と演出になっているので楽しみにしていてください!」と呼びかけた。

浜川は「デビューしてすぐに、このような大きなステージに立たせていただけて、本当に本当に光栄で感謝の気持ちでいっぱいです」と喜びを表現。ライブについては「『神秘的×ユニーク』をテーマに、楽曲制作からステージづくりまで自分たちでも関わらせて頂きながら、準備しています」と明かし、「ROIROMらしいジャンルレスな楽曲をたくさん披露するので、ぜひ皆さんで一緒に楽しんで、盛り上がっていただけたらうれしいです!」とメッセージを寄せている。

チケットは全席指定で13,200円。ファンクラブ1次先行は5月1日10時から11日23時59分まで、2次先行は5月12日10時から18日23時59分まで受け付ける。