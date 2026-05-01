フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国ドラマ『猫も食わない離婚劇～ニャンとしても譲れない!～』(全5話)を、15日0時から完全独占配信する。

同作は、離婚の危機に直面した夫婦が、子どものように大切に育ててきた愛猫を巡って対立する姿を描くロマンティックコメディ。養育権ならぬ“ニャン育権”を巡って激しく対立する中で、これまでの結婚生活や互いの存在を次第に見つめ直していく。

夫・ドヨン役を演じるのは、Highlightのメンバーとして音楽活動を続ける一方、俳優としても活躍するユン・ドゥジュン。妻・ユジン役には、ドラマや映画で存在感を発揮してきたキム・スルギが出演する。2人は『ポンダンポンダン 王様の恋』以来、10年ぶりの共演となる。

結婚5年目の夫婦、ドヨンとユジンは離婚を控えている。簡単に別れられると思いきや、子どものように大切にしている愛猫ノリを取り合い、壮絶なバトルに発展。“ニャン育権”を巡って争ううちに、2人の心境にも変化が訪れていく。

演出はユ・ハクチャン、脚本はチ・スヒ。

【編集部MEMO】

FODでは、『桃の花が咲きました』『めぐり逢うぼくら Always Meet Again』『乙の恋愛』『マイ・シークレット・ヴァンパイア』『ビヒョン伝』『テコンドーの呪いを解いて』『マイ・ユース』『推しが現れた!?』『何か間違っている Something’s Not Right』『FC Soldout』『秘密の間柄』『天気予報のような恋愛』『僕の指先に君の温度が触れるとき』『Gray shelter ～灰色の気流～』『Blossom Campus(ブロッサム・キャンパス)』『BUMP UP BUSINESS～恋するバックステージ～』『恋の株価は上昇中!? ～STOCK STRUCK～』『深夜2時のシンデレラ』『ロマンス by ロマンス』『ああっ!僕のアシさま』『恋愛至上主義区域』『スターストラック』『JunとJun』『僕らの恋は授業中です2』『君の唇を噛みたい』『俺は恋愛なんか求めてない!』といった韓国ドラマの配信実績がある。

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